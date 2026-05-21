Susana Díaz dice no reconocer al Zapatero del auto aunque admite discrepancias por Venezuela: "Para mí Delcy es una dictadora, igual que Maduro"

La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha asegurado que le "cuesta muchísimo" reconocer en el auto judicial del caso Plus Ultra al José Luis Rodríguez Zapatero que ella conoció durante años, aunque ha admitido que en los últimos tiempos se había distanciado políticamente del expresidente por sus posiciones respecto a Venezuela.

"Yo sigo impactada", afirma Díaz durante en Por Fin, dónde defiende la presunción de inocencia de Zapatero, rechaza hablar de "lawfare" y reivindica el respeto a la Justicia.

"Yo traté mucho a Zapatero cuando era presidente y después cuando fui presidenta. Y nunca le vi el más mínimo interés por nada económico", ha sostenido.

"Me cuesta mucho reconocer ahí al presidente Zapatero"

La dirigente socialista explica que asocia la figura política de Zapatero a avances sociales impulsados durante sus gobiernos, como la ley de dependencia, el matrimonio homosexual o los derechos reproductivos de las mujeres.

"Para mí Zapatero es el de la Ley de Dependencia, el del matrimonio homosexual, el de la libertad de las mujeres a decidir su embarazo", señala.

Por eso, reconoce sentirse especialmente afectada al leer el contenido del auto del juez José Luis Calama, que sitúa al expresidente como supuesto líder de una red de tráfico de influencias y blanqueo relacionada con el caso Plus Ultra y operaciones internacionales vinculadas con Venezuela.

"Cuando leo este auto, a mí me costaría mucho reconocerle a él", insiste.

Distancia con Zapatero por Venezuela

Aunque defiende el respeto a la investigación judicial y expresa su deseo de que Zapatero pueda demostrar su inocencia, Susana Díaz sí reconoce que en los últimos años se había alejado políticamente del expresidente por profundas discrepancias sobre Venezuela.

"En los últimos tres o cuatro años tenía muy poca relación con él", explica.

La exdirigente andaluza ha dejado clara su postura sobre Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y una de las figuras más próximas al chavismo.

"Para mí Delcy es una dictadora, igual que lo era Maduro", afirma. Díaz asegura además que discrepaba con Zapatero no solo sobre Venezuela, sino también sobre cuestiones como la amnistía o la financiación autonómica.

Rechazo al "lawfare"

"No, no, porque además yo creo que hay que respetar la justicia siempre", responde cuando se le pregunta si veía detrás del caso una operación de "lawfare".

Pese a admitir su desconcierto, Susana Díaz ha reiterado en varias ocasiones su deseo de que Zapatero pueda aclarar su situación judicial.

"Ojalá el día 2 de junio pueda aportar allí en el tribunal todo lo necesario para demostrar su inocencia", ha afirmado.

"Yo a él no le he visto nunca interés en cuestión económica. Por eso todavía todo esto me ha chocado más", concluye.