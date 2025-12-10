El Supremo confirma el procesamiento de Ábalos y Koldo por el caso mascarillas

El Tribunal Supremo ha avalado "el sólido y robusto cuadro indiciario" por el que el juez Leopoldo Puente propuso sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas en el que será el primer juicio del caso Koldo.

La Sala de Apelación ha confirmado el procesamiento de Ábalos, de su ex asesor Koldo García -ambos en prisión preventiva desde el 27 de noviembre-, y del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

"Robusto arsenal indiciario"

Los magistrados ven "suficientemente justificada" la perpetración de los hechos que se les imputan y aluden al "robusto arsenal indiciario" recopilado en su contra, sin que las diligencias propuestas por Ábalos "desmoronen" las razones expuestas por el juez en su procesamiento, "ni en la más optimista de las previsiones".

El auto de la Sala pone esta rama principal del caso Koldo rumbo a juicio, a la espera de que el magistrado instructor dicte apertura de juicio oral, y complica el futuro de Ábalos como diputado, puesto que el artículo 21 del reglamento del Congreso indica que los parlamentarios que estén en prisión preventiva "quedarán suspendidos" si el auto de procesamiento es firme.