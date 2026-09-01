Soto Ivars alerta de que Marruecos volverá a utilizar la inmigración contra Ceuta: "Para ellos son armas"

Juan Soto Ivars ha advertido en Por Fin de Onda Cero de que Marruecos volverá a utilizar la presión migratoria contra Ceuta y ha acusado al Gobierno de haber abandonado a la ciudad autónoma durante la crisis.
"El Gobierno de la nación se ha opuesto y ha dejado que Ceuta se pudra", ha sostenido durante un debate sobre la gestión de las miles de personas llegadas a la ciudad y la respuesta que deben ofrecer tanto el Ejecutivo central como las comunidades autónomas.
Frente a quienes han defendido que la mejor manera de ayudar a Ceuta es trasladar al mayor número posible de migrantes, tramitar con rapidez las solicitudes de asilo y distribuir a los menores entre las distintas autonomías, Soto Ivars ha centrado su intervención en el papel desempeñado por Marruecos.
El periodista ha acusado al país vecino de instrumentalizar a las personas que cruzan la frontera para presionar a España.
"Para Marruecos no son personas, son armas. En términos tácticos, son armas", ha afirmado. Soto Ivars ha señalado que el Estado español debe ofrecer una respuesta humanitaria a quienes han llegado a Ceuta, pero ha cuestionado que esa actuación sea suficiente para impedir que Rabat repita la estrategia.
"Todos sabemos que lo volverá a hacer"
"Si tú gestionas humanitariamente esta remesa de personas que te ha lanzado Marruecos como si fueran cosas, ¿qué haces cuando mañana te lanza una nueva remesa y al mes otra?", ha preguntado.
Soto Ivars se ha mostrado convencido de que la presión migratoria sobre Ceuta no constituye un episodio aislado. "Todos sabemos que lo hará. Todos sabemos que lo volverá a hacer", ha insistido, antes de concluir que España no puede seguir respondiendo de la misma manera.
Al periodista le han reprochado que se refiriera a los migrantes como una "remesa". "Son personas", le han corregido. En respuesta, Soto Ivars ha precisado que estaba describiendo la perspectiva atribuida a Marruecos y no su propia consideración sobre quienes han llegado a Ceuta.