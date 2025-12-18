Sánchez tiende la mano a Sumar e insiste en que el Gobierno de coalición debe continuar: "Pese a las discrepancias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación en Bruselas a su llegada al último Consejo Europeo del año y allí ha querido rebajar la tensión con Sumar señalando que "pese a las discrepancias", hay muchas cosas que les "unen".

Sánchez ha insistido en que la coalición entre PSOE y Sumar debe continuar hasta el final de la legislatura en el año 2027 "pese a las discrepancias" y las "dificultades", después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volviese a insistir en que había que realizar una renovación de ministros en el Ejecutivo.

"Hay muchas cosas que nos unen"

El presidente ha salido así al paso de las insistentes llamadas de atención del socio minoritario del Gobierno, que en los últimos días ha pedido "cambios profundos" en el Consejo de Ministros, así como una "reunión urgente" con el PSOE, después de la cascada de casos de acoso sexual en las filas socialistas que ha provocado la dimisión de varios cargos del partido, además de otros presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo.

"Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar", ha señalado Sánchez al ser preguntado sobre si la formación de Díaz debe seguir en el Gobierno, una vez que han pedido renovar ministros y él se ha negado.

La subida de Vox en las encuestas

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha destacado que el Gobierno no tiene responsabilidad alguna sobre la subida de Vox en las encuestas y ha culpado al PP y a la "derecha mediática" por el "blanqueamiento" que, en su opinión, se está haciendo de la formación dirigida por Santiago Abascal.

El presidente ha rechazado que se pueda equiparar a sus socios de Gobierno con la ultraderecha y ha recalcado que el Partido Comunista, que forma parte de la estructura de Sumar, contribuyó a la lucha contra el Franquismo y a la "democratización" mientras que Vox es un partido "nostálgico" de la dictadura.

Asimismo, ha destacado que el PP ha asimilado como propio "el contenido y la forma de hacer política" de Vox y, a su juicio, realizan una oposición "destructiva" que vota en contra de iniciativas beneficiosas para la ciudadanía "y para sus propias administraciones".