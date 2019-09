Sánchez promete actuar "con serena firmeza" si el independentismo vuelve a "quebrar" el Estatut

Sánchez ha regresado este domingo a la tradicional Fiesta de la Rosa que el PSC organiza cada año en Gavà (Barcelona), el mismo escenario donde en 2016 el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, le suplicó que se mantuviera en su "no es no" a la investidura de Mariano Rajoy al grito de "¡Líbranos de Rajoy y del PP!".

Sánchez ha aprovechado el primer acto de precampaña en Cataluña para criticar la actitud del Govern en relación a la detención y encarcelamiento de varios activistas de los llamados Comité de Defensa de la República (CDR) acusados de planear acciones violentas. "Puede haber muchas opciones políticas, pero cuando hay cualquier indicio de violencia solo puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia", ha subrayado.

Y ha agregado: "Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia; consejos doy que para mí no tengo". En el mismo sentido, Iceta ha afirmado que no entiende por qué el independentismo, que es un movimiento "pacífico", "no ha sido el primer interesado en desmarcarse absolutamente de cualquier indicio de violencia", sobre todo cuando sobre los CDR en prisión preventiva pesan "acusaciones graves".

Tras destacar que los socialistas representan "a toda esa gente que cuando oye hablar de explosivos dice 'ni hablar'" ha exclamado: "Ya está bien, demasiado hemos sufrido en este país, demasiada incertidumbre, demasiados períodos sin libertad, como para que ahora dejemos a cuatro macarras romperlo todo. No seremos nosotros".

También la presidenta del Congreso y número uno del PSC por Barcelona a esta cámara el 10N, Meritxell Batet, ha criticado que desde el Govern no se haya salido con contundencia a condenar la violencia. "Esto hace mucho tiempo que no va de independencia, ni de estructuras de Estado, ni de república, ni de hacer un país mejor, que lo tienen destrozado porque no gobiernan. ¡Esto va de lucha de poder entre ellos! (...) Y ahora solo falta que no condenen la violencia, ¡era lo último que nos faltaba por escuchar!", ha dicho.

Los tres socialistas, así como el presidente del Senado, Manuel Cruz, han usado el altavoz del escenario de Gavà, donde según la organización se han congregado 25.000 personas, para reivindicar una mayoría amplia para los socialistas el próximo 10 de noviembre, a fin de poder formar un Gobierno estable y fuerte.

Iceta, que aspira a que el PSC sea la primera fuerza en Cataluña el 10N, ha reivindicado el talante de su partido frente a quienes viven de azuzar el "conflicto" o quienes "no se atreven a decir lo que piensan" para "no quedar mal ante el independentismo", en alusión velada a Cs y comunes, respectivamente. "No queremos a partidos que viven del conflicto ni a partidos que no se atreven a decir lo que piensan para no quedar mal ante el independentismo. Esos no somos nosotros, ¡ni montapollos ni pagafantas!", ha exclamado.

Por su parte, Sánchez ha hecho referencia, aunque sin citarla directamente, a la decisión de la CUP de concurrir por primera vez a unas elecciones generales: "Lo único que hacen es ponerse a la cola para presentarse y tener representación en el Congreso de los Diputados de Madrid", ha ironizado.