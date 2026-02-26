Sánchez arranca campaña en Castilla y León con la promesa de blindar el derecho al aborto: "Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en su primer acto de la campaña de las elecciones de Castilla y León y lo ha hecho con el anuncio de que el Consejo de Estado ha emitido "un informe favorable para blindar en la Constitución el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo".

Sánchez ha celebrado este aval durante un acto en el Monasterio de San Juan de Burgos, donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez. El jefe del Ejecutivo asegura que es necesaria la reforma al considerar que, aunque el derecho al aborto "está legislado", en la práctica "la ley no se cumple" en algunos territorios.

Solo el 15% en hospitales públicos

El presidente ha valorado la situación de Castilla y León, donde únicamente el 15% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en hospitales públicos y el resto se deriva a clínicas privadas.

"Solamente el 15% de los abortos en esta comunidad se hace en hospitales públicos. El resto se deriva a clínicas privadas. Por eso es importante blindar este derecho", ha afirmado.

A su juicio, se trata de una prestación que debe estar garantizada por la sanidad pública en todo el territorio nacional. "Es una prestación que debe ser reconocida y facilitada por la Sanidad Pública".

Críticas a los gobiernos autonómicos del PP

Sánchez ha cargado contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a las que acusa de no garantizar este derecho en igualdad de condiciones. "No hay derecho a que, en función de cuál sea el color del Gobierno del territorio de turno, se respeten o no se respeten los derechos de las mujeres".

En ese sentido, rechaza que el acceso al aborto dependa de la orientación política del Ejecutivo autonómico. "Si hay un Gobierno de derechas, no se respeta el derecho al aborto. Y si hay un Gobierno progresista, sí se respeta el derecho al aborto".

El presidente ha defendido que el reconocimiento constitucional evitaría desigualdades territoriales: "Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí. Y por eso vamos a blindar en la Constitución el derecho al aborto".

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo, se convierte así en uno de los ejes del arranque de campaña del PSOE en Castilla y León de cara a los comicios del próximo 15 de marzo.