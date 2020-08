Rufián reta a Juan Carlos I a ir al juzgado y avisa a Felipe VI de que no basta con sacar "la manzana podrida del cesto"

Gabriel Rufián considera que lo "mínimo" que debería hacer Juan Carlos I es presentarse voluntariamente ante el juzgado para declarar por las presuntas irregularidades vinculadas a las obras del AVE a La Meca. "Les va a salir mal esta operación, que ya nos suena a todos, de intentar desvincular la manzana podrida del cesto", ha asegurado el portavoz de ERC en una entrevista concedida a Europa Press, en la que hace extensiva esta advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

Rufián considera que Zarzuela intenta hacer con Juan Carlos de Borbón lo que en su momento hizo con su yerno, el esposo de la infanta Cristina. "Todo el mundo recuerda cómo en su momento el malo era Urdangarín" y se presentaba como víctimas al "pobre Juan Carlos y al pobre Felipe", rememora. "Ahora, de repente, el malo es Juan Carlos cuando se ha publicado en la prensa internacional que Felipe sabía de los negocios de su padre, sobre todo de los chiringuitos que tenía en Panamá", añade, en referencia a la Fundación Lucum.

Para el portavoz de ERC, la Monarquía es "un problema endémico que tarde o temprano habrá que afrontar" e intentar salir al paso de que todo lo que está ocurriendo sacando al Rey emérito de la Zarzuela no servirá de mucho. "Que este señor cambie de piso o de casa no deja de ser una operación de maquillaje; lo mínimo sería que se presentara ante un juez y si no lo hace aquí lo acabará haciendo en otro país", augura. Además, insiste en la necesidad de que el Congreso abra una investigación parlamentaria al respecto, aunque asume que de momento no será así por el veto del PSOE. "Sería de primero de democracia", aduce, antes de advertir de que "a la izquierda cada vez le sale menos gratis vetar investigaciones de ese tipo".

También puede interesarte...

Corinna asegura que Don Juan Carlos le reclamó el dinero el año que abdicó

Moncloa y Zarzuela negocian un gesto de distancia con Don Juan Carlos