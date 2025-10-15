Rufián advierte a Sánchez del "drama de la vivienda": "Es lo que puede acabar con su Gobierno"

El problema de la vivienda es la principal preocupación de los españoles, según revela el CIS, y es normal que tenga su reflejo en las preguntas que se le hacen al presidente del Gobierno en la sesión de control de los miércoles en el Congreso de los Diputados.

Tras el rifirrafe habitual entre el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hoy con la comparecencia ante el Supremo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos como telón de fondo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha interpelado al presidente sobre el tema de la vivienda.

"Lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda"

Rufián ha advertido a Sánchez de que "lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda". Durante su turno de intervención en el Congreso ha sostenido que en España hay mucha gente "que vive en zulos pagando como si fueran palacios" y que "se está traficando y especulando con un derecho fundamental".

El diputado independentista ha apoyado su argumento en datos como que el salario medio es de 1.300 euros frente a los 1.600 que se cobra por el alquiler en muchas ciudades y ha criticado que la solución del gobierno sea crear más viviendas y "financiar por detrás" a los constructores.

En este punto, el portavoz de ERC ha propuesto que se intervenga el mercado para "romper el con el bucle tóxico y perverso de la especulación".

"Cuando un rico se quiera hacer más rico, que invierta en oro, en bolsa, en rolex, en criptomonedas... pero no en casas", ha insistido Rufián, que apuesta por que paguen más impuestos los propietarios que quieran más casas para especular.

La política de vivienda: una familia, una casa

Rufián ha concluido su argumento señalando que "la política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia una casa" porque "por encima del derecho de un fondo buitre a tener diez pisos esta el derecho de una familia a tener uno".

El diputado de ERC ha terminado su pregunta proponiendo al presidente del Gobierno que garantice como derecho fundamental en la constitución la vivienda al igual que pretende hacer con el del aborto. El caso es que la Constitución Española ya lo contempla.

Concretamente en el artículo 47 del título primero sobre los derechos y deberes fundamentales, la Carta Magna dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.