Feijóo acusa a Sánchez de "proteger a los que roban" y el presidente presume de "gobierno decente"

Nuevo enfrentamiento entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Ejecutivo.

Feijóo abrió su intervención acusando al presidente de amparar a su entorno político y personal:

Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo y su familia; todos a su sombra. Mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas

El líder de la oposición comparó el flujo de dinero en el Ministerio de Transportes "con el de un prostíbulo".

El jefe del PP reprochó además al Ejecutivo las subidas fiscales previstas para los próximos meses, asegurando que el Gobierno "quiere subir la cuota a los autónomos hasta un 35%", lo que supondría, según dijo, "seis mil millones más en cotizaciones".

Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza

Con esta frase remató Feijóo, antes de preguntar directamente a Sánchez si consideraba "decente" su actuación.

Sánchez reivindica su gestión

Pedro Sánchez respondió reivindicando la gestión económica de su Gobierno y defendiendo la "decencia" de su gabinete, recordando que el Fondo Monetario Internacional ha elevado las previsiones de crecimiento de España al 2,9% en 2025 y al 2% en 2026.

Este es uno de los gobiernos más decentes, estables y eficaces de Europa. Vamos a crecer dos veces más que la zona euro el próximo año

Sánchez también citó las recientes mejoras de calificación de la deuda española por parte de las agencias internacionales y acusó al PP de "difundir bulos e insidias". "Deje de hablar de la caja B, que si ha existido, ha sido en su partido", dijo el presidente, que aseguró que su Gobierno seguirá "haciendo de España una economía con triple A".

Feijóo insiste en que Sánchez "exprime el país"

Feijóo volvió a la carga calificando las palabras de Sánchez como "un insulto a todos los primeros ministros de Europa".

Usted no dirige un país, lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban

El dirigente popular acusó al Ejecutivo de “vivir del esfuerzo ajeno” y de “castigar al honrado”. “En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas; si robas, cobras; y si le aplaudes, prosperas”, resumió Feijóo, comprometiéndose a “poner fin al saqueo” si llega al Gobierno.

Sánchez gira el foco "los silencios" de Feijóo

En su réplica final, Sánchez insistió en la idea de la "decencia" de su Ejecutivo, pero giró el foco hacia los silencios del líder popular ante polémicas que afectan a gobiernos autonómicos del PP. "Lo que no es decente, señoría, son sus silencios", espetó, citando los casos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y del presidente andaluz Juanma Moreno.

Cuando Ayuso dice que las mujeres pueden irse a abortar fuera de Madrid, ¿usted qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada

Sánchez acusó a Feijóo de no asumir una posición clara frente a los escándalos en su partido y de limitarse a recibir aplausos de su bancada. "La pregunta que debemos hacernos es qué aporta usted a la política española. La respuesta está en su grupo: le aplauden para tapar la nada de sus intervenciones", concluyó.