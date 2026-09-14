Rubén Amón: "Podemos empezar a admitir sin duda que Sánchez está noqueado"

Durante la tertulia de Más de uno, conducida por Rafa Latorre, Rubén Amón no ha dudado en expresar su opinión acerca de la posición de Sánchez tras los últimos escándalos que le salpican. La inagotable lista se compone de tramas de corrupción y falta de resolución de conflictos de importancia a nivel nacional, especialmente la llegada masiva de migrantes sufrida por la ciudad de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

Como comenta el periodista, Sánchez se mantiene en sus trece respecto a uno de los casos más importantes para el Partido Socialista, que no es otro que el juicio a José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en el caso Plus Ultra, con la crisis migratoria de Ceuta todavía por resolver.

Un infiltrado en la gestión mediática de Sánchez

Hace apenas unas semanas, Sánchez comunicó en la Cadena SER que José Luis Rodríguez Zapatero le trasladó la "garantía" de la legalidad de las joyas encontradas en el registro realizado por la UCO, además de asegurar que "nunca" le habló del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

También se ha confirmado en los últimos días que seguirá contando con el expresidente del Gobierno en la próxima campaña para las elecciones generales de 2027, al tiempo que ha defendido su "presunción de inocencia" y su derecho a la "legítima defensa". Incluso declaró que "su legado es muy importante para el PSOE y España".

Esto es lo que ha llamado la atención de Rubén Amón, quien ha insinuado, de manera irónica, que las declaraciones de Sánchez en los medios de comunicación podrían estar siendo gestionadas por un "infiltrado": "Yo comienzo a sospechar que hay un infiltrado que lleva la gestión mediática de Sánchez", añadiendo que no cree que sea obra del PP "porque tampoco hay inteligencia para colocar un infiltrado".

"La estrategia de la crisis ceutí es un desastre desde el punto de vista de la planificación, y ampararse en Zapatero como aval solo puede considerarse una broma. Si no fuera porque lo dijo en serio. En este aquelarre de final de tiempo socialista solo faltaba convocar a un espectro como Zapatero para plantear al electorado. Aquí está mi recurso electoral. De manera que solo falta que haga Ábalos un mitin desde la cárcel apoyando la candidatura de Sánchez", describe Amón.

El periodista recalca que "podemos empezar a admitir, sin duda, que Sánchez está del todo noqueado y ajeno a la realidad". Mantiene que el hallazgo de las joyas de Zapatero "no admite ningún revés desde su punto de vista de la reputación social que ha provocado y desde la indignación que ha originado, dentro de sus propias huestes".

"Es un caso clarísimo de opulencia y de ocultamiento y de falta de transparencia que no necesita masticarse como un complejo archivo. Y por eso creo que Sánchez está del todo noqueado", concluye el periodista.