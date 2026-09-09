Pedro Sánchez contará con Zapatero para la campaña electoral de 2027: "Su legado es muy importante para el PSOE y España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que volverá a contar con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para la próxima campaña lectoral que, reiteró, "será en 2027".

En una entrevista en TVE, Sánchez ha reiterado su respaldo al expresidente socialista y asegura que contará con él para la próxima campaña electoral. "Por supuesto que contaré con él, como he contado con él en todas las campañas electorales", ha dicho.

El presidente ha insistido en su defensa de la presunción de inocencia de Zapatero ante su condición de investigado por la Audiencia Nacional. Sánchez ha destacado "la trayectoria" y "el legado" de Zapatero "para el PSOE y para España", fundamentalmente en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Crisis migratoria en Ceuta

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, el presidente del Gobierno ha hecho referencia a varios aspectos derivados de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio que comprometido gravemente la seguridad y los servicios de la Ciudad Autónoma

Sánchez ha insistido en que la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla "es más necesaria que nunca" y ha avanzado que el Ejecutivo y Casa Real comunicarán de manera conjunta la fecha de la visita.

En cuanto a la imagen de una reunión del monarca con la cúpula del Ministerio de Defensa, Sánchez apuntó a la "normalidad" asegurando que esta reunión "estaba agendada" y que "algunas veces" se publican imágenes y "otras no". Pero se reunió con la ministra de Defensa, Margarita Robles "para que le expliquen lo que se hace en la ciudad autónoma estos días", ha explicado.

"Es una foto oportuna, normal y la coyuntura en que se produce puede llegar a producir algún tipo de lectura pero es normal y cotidiana en lo que respecta a las obligaciones del Estado", ha asegurado.

Sánchez ha reiterado que ningún organismo previó la entrada masiva y ha cargado contra la "derecha y ultraderecha" por "deshumanizar" al migrante diciendo que "son invasores". Ha lamentado además que en la sesión de control del Congreso le acusaran de que el Gobierno está con Rabat y no con Ceuta. "Lo utilizan como arma arrojadiza para desgastar al Gobierno", ha asegurado. "Como hemos hecho en todas las crisis la vamos a responder desde la unidad y la lealtad institucional", ha concluido.

Críticas desde el Gobierno a la juez que investiga la crisis en Ceuta

Preguntado por las críticas que miembros de su Gobierno como el ministro de Transportes, Óscar Puente, han lanzado contra la jueza que investiga la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno ha subrayado que es un "hecho objetivo" que la jueza María Tardón fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, si bien ha indicado que este pasado con el "compromiso político coyuntural de una persona" no está "reñido" con su labor actual en la Audiencia Nacional.

Ha insistido en la "máxima confianza" que el Gobierno tiene en la Justicia y señala que desde el Ejecutivo responderán con "transparencia" porque "no tienen nada que ocultar" sobre la entrada masiva de migrantes a finales de julio desde Marruecos.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y nosotros mismos estamos investigando para comprender exactamente qué es lo que ha sucedido en esos días en Marruecos", ha asegurado.

El "poco afortunado" listado de periodistas de Interior

Sánchez se ha referido también durante la hora de entrevista concedida a la televisión pública al listado de periodista elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior que ha tachado de "muy poco afortunado".

Ha asegurado que "desconocía" que se estuviera realizando y ha garantizado que "a los periodistas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación desde el Gobierno de España respetamos la autonomía y la independencia, como no puede ser de otra manera, de los medios de comunicación".