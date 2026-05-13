Rubén Amón: "O te llamas Florentino o a ver quién se presenta"

El periodista Rubén Amón ha cargado en la tertulia del programa Más de Uno de Onda Cero contra el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Amón ha cuestionado su gestión deportiva y su influencia tanto dentro del club como sobre los medios de comunicación. En la tertulia, el periodista ha sometido a consideración el proceso electoral de la presidencia del club madridista hasta tal punto de asegurar que "o te llamas Florentino o a ver quién se presenta".

Rubén Amón ha declarado que, tras la polémica rueda de prensa de Florentino, el presidente del Real Madrid intenta desviar algunas de sus responsabilidades deportivas, como haber prescindido de Xabi Alonso, apostar por Arbeloa o darle demasiado poder a los "futbolistas estrella" en lugar de imponer disciplina. Uno de los ejemplos es haberle dado la titularidad en el clásico a Tchouaméni tras su polémico incidente con Fede Valverde. Además, ha recordado que, en esta rueda de prensa, ha pasado de puntillas la diferencia de 14 puntos que separa al Real Madrid del FC Barcelona, este último actual campeón de La Liga.

El periodista, en la tertulia, ha señalado que Florentino Pérez ha sido un "extorsionador de la prensa" durante muchos años y "ha manejado con muchísimo poder medios afines". Con estas declaraciones, Amón ha diferenciado entre el madridismo real y propagandístico, ya que afirma que los madridistas deberían sentirse "agraviados" al ver cómo una sola persona se apropia de la institución y somete al club a "su condición y persona". "Refleja que su objetivo fundamental son los socios, no los clubes", ha afirmado Amón.

Elecciones en el Real Madrid: nadie puede competir con Florentino

Rubén Amón también ha puesto el foco en el proceso electoral del club blanco. Ha asegurado que anunciar elecciones sabiendo que nadie puede presentarse es jugar con la "baza populista". Además, ha añadido que, en la rueda de prensa, Florentino se comportó como un "hooligan" dando por hecho que tiene razón cuando, por ejemplo, denuncia el caso de Negreira.

Cabe recordar que para optar a la presidencia del Real Madrid se exige una antigüedad de 20 años como socio del club y un patrimonio avalista de 200 millones de euros. Además, ese aval debe ser personal y no bancario. Por eso, Amón ha sido contundente: "es una expresión de populismo extremo".