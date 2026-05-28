Rubén Amón compara a Sánchez con el señor Burns: "Tiene tantas enfermedades que no muere de ninguna"

La tertulia de Más de uno ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez tras su reunión con el papa León XIV, una rueda de prensa marcada por su respaldo aJosé Luis Rodríguez Zapateroen plena investigación judicial y por la entrada de agentes de la UCO en la sede del PSOE.

Durante el debate,Rubén Amón comparó a Sánchez con el señor Burns, el personaje de Los Simpson, asegurando que "tiene tantas enfermedades que no muere de ninguna". Según el tertuliano, al presidente"se le acumulan todas las patologías", pero unas contienen a las otras y eso le permite mantenerse políticamente vivo "de manera totalmente insólita".

Amón describió un escenario con "las cloacas en ebullición, el cielo incendiado, la familia en el banquillo y el PSOE intervenido", y se preguntó cómo puede sobrevivir políticamente desde esos "cuatro puntos de ataque". A su juicio, la explicación está en "la soberbia y la arrogancia" que, según dijo, mostró Sánchez incluso ante el Papa, buscando "su propia redención ante San Pedro".

Las cloacas en ebullición, el cielo incendiado, la familia en el banquillo y el PSOE intervenido

El tertuliano también criticó que el presidente rechazara una convocatoria electoral alegando que provocaría una parálisis institucional cuando, afirmó "él tiene un Parlamento anestesiado". Además, citó una columna de José F. Peláezen la que se sostenía que el verdadero simulacro no fue el ejercicio realizado en el Congreso durante la sesión de control, sino "la legislatura en su conjunto".

"Hay un simulacro de acción política y tenemos al señor Burns enfermo de todo, pero vivo", concluyó Amón.