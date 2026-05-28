Nacho Cardero explica la investigación periodística que lleva a las "cloacas" del PSOE: "Se puede inferir que Sánchez tenía conocimiento total"

"Todo lo que ha ido publicando se ha ido confirmando", señala Nacho Cardero en la tertulia de Más de uno, donde recuerda cuándo empezó la presunta trama que destapó este miércoles el juez Pedraz con un auto demoledor contra el PSOE: "Todo se retrotrae a febrero de 2024, cuando empieza realmente el caso mascarillas, cuando empiezan a salir determinados personajes, entre ellos, Víctor de Aldama, y sus relaciones con Begoña Gómez y Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, empresa rescatada".

A través de ese hilo, Nacho Cardero cuenta que comenzaron a ver el "modus operandi" de Begoña Gómez, de la que se empezó a cuestionar su comportamiento desde el punto de vista "ético". "Después, se ha visto que puede tener sus consecuencias penales. Hablamos de la carta de Barrabés, del software de la Complutense...", afirma, a lo que añade que posteriormente vienen los cinco días de reflexión de Sánchez mientras varios casos cercan a los socialistas, siendo el "más sensible" el que afecta a la esposa del presidente del Gobierno.

Una "persecución institucional y económica" contra los medios

Es en ese momento cuando, según Nacho Cardero, comienza una "ofensiva contra muchos medios que publicaron las corruptelas del PSOE y todo lo que se refería a su mujer". "Empieza una persecución institucional e incluso económica, dejando campañas publicitarias a periódicos que no informan de los casos de corrupción, y se les quita a personas que sí están destapando estos casos", cuenta, para después decir que también se montan "unas cloacas para intentar ir, cancelar, desinformar, acallar a los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Así, al director de El Confidencial le parece de una "gravedad suma". "No sé cómo hay un país que aguante todo esto y ese país se llama España", asegura Nacho Cardero, que ve este momento como "cumbre de la corrupción del PSOE": "Hablamos de facturas falsificadas, financiación ilegal para sufragar unas cloacas o una organización cuyo único objetivo era delinquir contra las instituciones. Hemos visto utilizar instituciones y cómo influyeron en la directora general de la Guardia Civil para que abriera expedientes o para investigar a la propia UCO".

Comparación con la Kitchen y "conocimiento" de Sánchez

También considera que se han visto cosas "dantescas" y que, comparado con la operación Kitchen, esta presunta trama supone "la Kitchen por diez": "Aquí hablamos de una organización presuntamente criminal para ir contra jueces, fiscales, y fuerzas a través de una financiación opaca y falsa".

Por último, Nacho Cardero apunta a Pedro Sánchez: "Este auto es del juez Pedraz, nada sospechoso de pertenecer a la fachosfera. Del auto del propio juez se puede llegar a inferir que detrás de todo esto tenía conocimiento total Pedro Sánchez, porque los que se reunían con las cloacas eran sus manos derechas y porque de los audios se puede inferir que tenía conocimiento, lo cual es un escalón más en esta atmósfera de corrupción que asola al Gobierno".