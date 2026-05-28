Toni Bolaño enarbola su militancia en el PSOE y reclama: "Solamente hay un camino, cuestión de confianza y, si no sale, elecciones"

Toni Bolaño cree que el estallido del caso Leire perjudica de manera notable al PSOE, ya que el andamio en Ferraz "lleno de policía y periodistas" traslada un "mensaje clarísimo". "¿Qué más da que sea un registro o un requerimiento?", se pregunta Bolaño, que asegura que afecta a una militancia socialista que se encuentra "en colapso, desmoralizada, descreída, en desazón profunda y frustrada".

"Todos los sabéis, soy periodista y militante socialista. Aunque no esté de moda ser de izquierdas, quiero seguir siéndolo y que la izquierda gobierne este país", afirma Toni Bolaño en tiempo de tertulia en Más de uno, donde sostiene que Sánchez debe abandonar en este momento "los muros de contención", ya sea "el hermano, Begoña, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán..." y ahora también Zapatero: "Ya con lo de Zapatero, que no solamente es un exlíder socialista, sino un referente político, ético y moral, que se le ha caído a la militancia".

Cuestión de confianza y elecciones: "Solamente hay un camino..."

Por tanto, Toni Bolaño señala que ya "no hay dique que valga". "No es hora de creer que sí, que no, que si esto es falso o un complot. Es la hora de actuar y, si no se actúa, la izquierda lo va a pasar mal. No solo el PSOE, toda la izquierda", comenta el periodista, que además responde a las palabras de Ernest Urtasun en las que afirma que Sumar no tiene "ni un solo imputado en corrupción": "El exalcalde y hoy diputado en el Congreso que ha sido imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual nadie no tienen".

Volviendo a Sánchez, Bolaño considera que el presidente tiene que actuar con "un camino que se apuntó hace tiempo y todo el mundo se puso de perfil": "Cuestión de confianza y, si no sale, elecciones. Porque cada día que pase será tremendo. ¿Qué va a pasar mañana, la semana que viene?":

En este sentido, cree que el PP ha conseguido su "mayor victoria, la desmovilización de la izquierda": "Dicen que es un ataque contra el PSOE, hombre, pero algunos habían metido la pata, la mano y no sé qué más habían metido".