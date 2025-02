La respuesta de Pedro Sánchez a la tributación del salario mínimo: "El PP congeló el SMI para que no tuviera retención"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso la decisión del Ministerio de Hacienda de no ajustar, por primera vez en la historia de la democracia, el mínimo exento de IRPF tras la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a la vez que ha negado que exista una crisis en el seno del Gobierno de coalición.

Tanto Sumar como el PP rechazan que el SMI tenga que tributar por el IRPF y así se lo ha reprochado Feijóo a Sánchez en la sesión de control en el Congreso de este miércoles. El líder del PP ha afeado la medida asegurando que "ni es progresista ni es justicia social".

La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso ha girado en torno a este tema, después de que PP, Sumar y Podemos presentaran ayer sus propias proposiciones de ley para revertir esta decisión. ERC y Bildu, además, se han mostrado a favor de apoyar estas iniciativas dejando solo a Sánchez en el primer cara a cara con Feijóo de 2025.

Sánchez recuerda la congelación del SMI cuando gobernaba el PP

"¿Sabe por qué tenemos este debate? Porque el Gobierno de España ha subido un 61% el SMI". "Ahora entiendo por qué ustedes congelaron el salario mínimo cuando gobernaban, para que no tuviera retención en el IPRF. Mucho mejor vivir con 735 euros al mes", ironizó Sánchez, quien presumió de haber "desmontado todos los dogmas neoliberales" del PP.

Feijóo, por su parte, acusó a Sánchez de "sacar tajada" de los trabajadores más vulnerables. El PP estima que, sin la exención del IRPF, Hacienda se quedará "prácticamente con el 50% del incremento" del SMI, que pasa de los 15.876 euros a los 16.576 euros anuales. En concreto, de este incremento de 700 euros, la oposición calcula que el trabajador se llevaría tan solo 353,81 euros. El fisco recaudaría otros 213,99 euros en cotizaciones sociales que los empresarios antes no pagaban.

"A Pablo Iglesias...": el dardo de Feijóo a Yolanda Díaz

Además, Feijóo ha criticado "el paripé que montaron" la portavoz socialista del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y ha lanzado un dardo a la ministra de Trabajo en su disputa con Podemos. "A Pablo Iglesias esto no se lo hubieran colado".

Sánchez, sin embargo, se mantuvo en sus trece y respondió al PP que su Gobierno ha subido el SMI todos los años con el 'no' de la oposición, al tiempo que celebró que esta política ha "reducido" la "brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras", ya que el 60% de las beneficiarias del SMI son mujeres. Todo ello, añadió, sin afectar al empleo, puesto que hay 22 millones de ocupados.

"En cualquier caso", culminó el presidente del Gobierno con la vista puesta en la votación del decreto 'ómnibus', "bienvenidos al escudo fiscal. De repente se obró el milagro: ya no hay palacetes, no hay okupas y tampoco hay escrúpulos. Pero cuando su voto era decisivo para revalorizar las pensiones, ustedes votaron que no".

Sánchez niega una crisis con Sumar

El presidente del Gobierno también ha rechazado que exista una crisis interna entre los socios del Ejecutivo, PSOE y Sumar, a cuenta de la tributación del salario mínimo, tras el visible choque entre ambos tras el Consejo de Ministros celebrado en la víspera.

"En absoluto", ha respondido Sánchez al ser interrogado al respecto en los pasillos del Congreso de los Diputados a la salida de la sesión de control al Gobierno.