Sumar, Podemos y PP claman contra el IRPF del salario mínimo: "Suben el SMI y de repente 'you have been PSOED'"

Las diferencias por la tributación del salario mínimo no se han quedado en los socios del Gobierno de coalición. Si en la mañana de este martes se evidenciaban esas posturas diferentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, partidos como Podemos o el PP han cargado contra Hacienda por esta decisión.

En primer lugar, la tensión ha sido visible después del Consejo de Ministros. Pilar Alegría y Yolanda Díaz han protagonizado opiniones y gestos en una comparecencia inédita, en la que Díaz ha afirmado que ha conocido la decisión de Hacienda por los medios de comunicación, mientras que Alegría le ha reprochado que "eso no es así".

"No ha habido ni comunicación ni deliberación", ha afirmado Yolanda Díaz, que ha señalado que la "justicia fiscal" debe "empezar por arriba", mientras que Pilar Alegría ha justificado la idea del Ministerio que dirige María Jesús Montero en que esta recaudación tiene como objetivo mejorar los servicios públicos de todos los ciudadanos.

Iniciativa de Podemos y Sumar contra la tributación del SMI

Fuera de la coalición, el debate sobre esta tributación del SMI ha crecido en otros grupos políticos. Es el caso de Podemos, que ha tildado de "absoluto escándalo" que Hacienda haya decidido que el tramo hasta el salario mínimo interprofesional no esté exento de tributar por el IRPF por primera vez, por lo que ha anunciado una proposición de ley en el Congreso para que el mínimo exento siempre se fije en el salario mínimo.

Así lo ha trasladado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, en las que ha vertido también reproches a Sumar al afirmar que en el Gobierno "no se está para discrepar" sino "para conseguir cosas".

"Nos parece un absoluto escándalo que este Gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas al mismo tiempo que, por primera vez en nuestra historia, las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos. Es un escándalo democrático", ha lanzado Belarra.

Posteriormente, en Twitter, Belarra ha lanzado un mensaje similar para cargar contra el PSOE: "Estamos hartas de un Gobierno que solo busca el titular por el titular. Anuncian que suben el SMI y de repente 'you have been PSOED' de nuevo porque por primera vez en la historia le aplican el IRPF y dejan la subida en nada. Gobiernen de una vez".

La proposición de ley tiene como objetivo incluir una disposición de cara a blindar que, en ningún caso, se practicarán retenciones por rendimientos del trabajo de aquellos trabajadores perciban, en cómputo anual, el SMI. La líder de Podemos ha mostrado su convencimiento de que existe una mayoría parlamentaria a favor de esta medida, que es de "puro sentido común salvo que seas un Gobierno que solo busca el titular", y saldrá adelante a la hora de votar.

Sumar también planea presentar una proposición de ley, como cuenta laSexta, por lo que se podría dar un bloque inédito que dejaría al PSOE solo en su defensa de la tributación del IRPF con el SMI.