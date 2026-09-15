Quién es Diego Rubio, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez señalado por la gestión del Gobierno en Ceuta

La situación que atraviesa Ceuta sigue dejando en evidencia la gestión del Gobierno este verano, desde que estalló la crisis migratoria en la Ciudad Autónoma. Desde que a finales de julio se produjo la masiva entrada de migrantes, Moncloa ha sido señalado por la manera en que dirigió la llegada irregular de miles de personas que atravesaron la frontera.

El último nombre en aparecer ha sido el de Diego Rubio, una figura que hasta ahora había permanecido en la sombra y no expuesta al escrutinio público. Se trata del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, quien, según firma Ketty Garat en el diario ABC, permaneció todo el mes de agosto de vacaciones en Japón, mientras Ceuta atravesaba la situación de extrema gravedad por la crisis migratoria.

"Estaría trabajando todo lo que quieras pero, con el cambio horario, este hombre no dormiría. Fue lo mismo que en 2021, cuando el culpable de todos los males era Iván Redondo", señala Toni Bolaño en la tertulia de Más de uno, donde también se ha hablado de que la "gravedad" pasa por que, cuando se fue el presidente, "se fueron todos".

Por otro lado, Rubén Amón asegura que es un "disparate" convertir a Diego Rubio en el "artífice de esta crisis", mientras que Ketty Garat afirma que le consta que el jefe de Gabinete no pensaba regresar si no había vuelto el propio Pedro Sánchez: "Me consta que Diego Rubio transmitió a alguna persona que, si el presidente no se vuelve, ¿por qué me tengo que volver yo? Y tiene razón, si el presidente se atrinchera en La Mareta como su cuartel de invierno, el resto de personas de Moncloa hace lo mismo".

Jefe de Gabinete de Sánchez desde 2024

Diego Rubio Rodríguez es el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde 2014 y tiene varias referencias académicas y una experiencia a la que ha hecho referencia Rafa Latorre en Más de uno: "Sí conozco sus méritos para ser jefe de Gabinete. No es un político. Lo nombra el presidente porque es el cargo de más estricta confianza, ¿y ahora resulta que es una suerte de primer ministro? Si le ha nombrado porque no es político, ¿le van a adjudicar el fiasco de una gestión política al que no es político?".

En cuanto a su formación académica, en el portal de Transparencia de Moncloa consta que Rubio se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona con el "mejor expediente académico del país", lo que le llevó a lograr el Premio Nacional de Excelencia Académica.

También tiene un máster en la École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines y un doctorado en la Universidad de Oxford, con estudios en la Sorbona de París y siendo visiting fellow en la Universidad de Columbia en Nueva York.

En lo profesional, Diego Rubio trabajó en la Universidad de Oxford entre 2015 y 2017, seguido de un cargo como profesor de la School of Politics, Economics and Global Affairs del IE para después pasar al Gobierno de España como Director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, sherpa en la Red Europea de Prospectiva de la Comisión Europea y miembro del Comité Organizador de la Presidencia española de la UE entre 2020 y 2023.

En la última etapa antes de ponerse al frente de la dirección del Gabinete, fue secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica de la Presidencia del Gobierno.