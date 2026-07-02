Por qué ha tardado tanto en responder la Abogacía del Estado en el caso de las joyas de Zapatero: "Tenía que haber actuado de oficio"

Onda Cero ha adelantado este jueves que, finalmente, la Abogacía del Estado va a presentar un escrito de personación como perjudicada en la causa en la que el juez Calama investiga las joyas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante las dudas surgidas respecto a si finalmente la Abogacía del Estado se personaría o no en la causa de las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno al percibir Hacienda un posible perjuicio para las arcas del Estado, Eva Llamazares adelantaba en Más de Uno que lo hará a través de este escrito que seguirá el criterio trasladado por Hacienda.

El redactor jefe de Economía de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos, explicaba en el programa dirigido por Alsina que la Agencia Tributaria había trasladado a la Abogacía del Estado "su criterio y postura sobre esta cuestión", y que esta es "la que tiene que defender los intereses del Estado si considera que debe personarse".

Rodríguez Burgos mostraba su sorpresa respecto a las dudas surgidas sobre la actuación de la Agencia Tributaria en este caso en relación con otros: "en el caso de cualquier otro contribuyente, la Agencia no tiene ninguna duda. Lo que me extraña de todo esto es, ¿por qué ha tenido que esperar a la invitación del juez?".

El economista sentenciaba: "yo creo que la Agencia Tributaria, el Estado, la Abogacía del Estado o a quien le corresponda, tenía que haber actuado de oficio, como actúa de oficio con cualquier otro contribuyente".