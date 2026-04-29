Lo que Sánchez decía en Onda Cero en 2019 sobre vivienda: "Considerábamos irrealizable un intervencionismo del mercado"

Durante el día de ayer, martes 28 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda, al considerar que el actual sistema "no funciona" y está agravando la desigualdad en España.

Durante su intervención en el foro internacional Bloomberg CityLab celebrado en Madrid, Sánchez planteó un "dilema claro" ante la crisis habitacional: "Mirar hacia otro lado o intervenir en un mercado que no funciona". Esto contrasta con las declaraciones realizadas en el programa de Onda Cero Julia en la onda en 2019.

Prácticamente en la misma fecha que hoy, pero hace siete años, Sánchez subrayó que "ha habido decisiones que Iglesias me ha propuesto y he considerado que no eran realizables, como las cuestiones del alquiler de la vivienda, porque era un intervencionismo del mercado".

Julia Otero cuestionó que democracias europeas como la alemana o la francesa sí realizaban un intervencionismo del mercado cuando este se disparaba, mientras que Sánchez explica que lo que sí han hecho es "establecer zonas con precios de referencia", algo que no ha terminado de funcionar.

Del "no intervenir el mercado" a "intervenir un mercado que no funciona"

El jefe del Ejecutivo subrayó ayer que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad, señalando que una gran parte de los ingresos de muchas familias se destina al alquiler. Además, denunció que la especulación inmobiliaria está expulsando a los ciudadanos de los centros urbanos y deteriorando el tejido social de las ciudades.

Sánchez defendió "la eficacia" de las políticas intervencionistas ya aplicadas, como los límites al alquiler en zonas tensionadas. Añade que en las regiones donde no se aplican "los precios suben de manera desbocada".

El presidente del Gobierno también instó a los asistentes a que "protejan y defiendan los derechos de todos los ciudadanos", pero "sin importar el tiempo que llevan empadronados o su país de origen", en referencia a la "prioridad nacional" que ha impuesto Vox en los acuerdos de gobierno autonómicos con el PP.

El presidente hizo así un llamamiento a las comunidades autónomas y ayuntamientos para utilizar las herramientas que ofrece la ley de vivienda para intervenir el mercado del alquiler, insistiendo en que esta política es clave para garantizar el acceso a una vivienda digna.