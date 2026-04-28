Sánchez, sobre la crisis de la vivienda: "Hay dos caminos, mirar hacia otro lado o intervenir un mercado que no funciona"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este martes en el Bloomberg CityLab, donde ha defendido la ley de vivienda y la intervención en el mercado y ha señalado que "donde no se ha aplicado" esa ley, "los precios suben", en alusión a la Comunidad de Madrid.

La ley de vivienda abre la posibilidad de que los gobiernos autonómicos, competentes en esa materia, intervengan en el mercado, ha recordado Sánchez, quien ha intervenido para clausurar el foro ante los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de Barcelona, Jaume Collboni.

Ante el problema de la vivienda se plantea un dilema, ha explicado, y luego ha añadido que "se puede mirar hacia otro lado o intervenir en el mercado", y ha puesto como ejemplo de esta actuación sensata a Bilbao, Pamplona o A Coruña. "Barcelona lo hizo y los resultados están ahí, en el año 2024 el precio de los nuevos alquileres ha descendido allí un 2,7%", ha recordado.

"En cambio, donde no se aplica, los precios lo que hacen es subir de manera desbocada. Donde se actúa hay resultados, y donde no, el problema se agrava", ha señalado.

Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 21 de abril el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior.

Gobiernos autonómicos como el de Isabel Díaz Ayuso se han opuesto al plan, porque entienden que invade competencias, y defienden que no es adecuado intervenir en el mercado, por lo que no aplican las medidas de la ley de vivienda.