"Que Junts deje un votador automático en su escaño y no vuelvan al Congreso": la sentencia de Alsina tras el anuncio de Nogueras

Junts ha decidido formalizar la ruptura con el Gobierno que anunció la semana pasada y lo ha hecho anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en el grueso de las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, en la que ha recriminado al jefe del Ejecutivo que, una semana después del anuncio de la decisión de su formación, no haya explicado cómo piensa gobernar sin el apoyo de su partido.

Mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts estaba registrando las enmiendas de totalidad a las 25 leyes del Gobierno que aún no han arrancado su tramitación. Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y que también pedirán la devolución al Ejecutivo de las próximas que puedan presentar.

"Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'. El Gobierno del Estado español ha perdido su capacidad legislativa", ha aseverado.

"Que dejen un votador automático"

Tras informar sobre esta noticia, Carlos Alsina ha dejado claro lo que piensa sobre lo que los siete diputados del partido de Puigdemont pueden hacer a partir de ahora: "Que dejen un votador automático en sus escaños y que no vuelvan a aparecer en el Congreso".

Ha concluido Alsina con una comentario irónico sobre la función de estos diputados: "Si así entienden su trabajo".