Todas las leyes que no podrán salir sin el apoyo de Junts: de la Ley de Familias a la de Inclusión Social

El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un nuevo bloqueo parlamentario. Junts ha decidido vetar la tramitación de todas las principales leyes del Ejecutivo, lo que paraliza por completo la agenda legislativa.

La formación de Carles Puigdemont ha presentado enmiendas a la totalidad contra 25 leyes y ha dejado claro que no votará a favor de las 21 que ya están en tramitación, lo que deja la legislatura prácticamente paralizada.

Junts bloquea la agenda legislativa

Sin los siete diputados de Junts, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante sus proyectos. PP y Vox votan sistemáticamente en contra de las iniciativas del Ejecutivo, y los aliados habituales de Sánchez (ERC, Bildu, PNV, BNG o Coalición Canaria) no bastan para alcanzar los 176 escaños necesarios.

Junts ha anunciado además que presentará enmiendas a todas las nuevas leyes que lleguen desde el Consejo de Ministros.

Las 25 leyes afectadas por el bloqueo de Junts

Ley de Familias.

Ley de la Universalidad del Sistema Nacional de Salud.

Ley para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía.

Ley de información empresarial sobre sostenibilidad.

Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores.

Ley de administradores y compradores de créditos.

Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores.

Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Ley de inclusión social de las personas con discapacidad.

Ley de Información Clasificada.

Ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.

Ley de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea.

Ley para prevenir la “reduflación”.

Ley sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

Ley para modificar el Sistema Universitario.

Ley de inclusión laboral de personas con discapacidad.

Ley para la protección de la libertad de expresión.

Ley sobre jurisdicción universal.

Ley sobre comercio exterior y en materia de defensa.

Ley para la transposición de la Directiva UE 2024/1226.

Ley para el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima.

Ley para la regulación del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las administraciones públicas

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha sido tajante: "La legislatura está bloqueada mientras no se cumplan los acuerdos de investidura". El mensaje es claro: sin avances en los compromisos alcanzados con Puigdemont, no habrá apoyo a ninguna ley, ni siquiera a los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

En los primeros meses de 2025, el Ejecutivo consiguió aprobar por la mínima un gran decreto social gracias a una negociación contrarreloj con varios grupos. Pero el escenario actual es distinto, porque Junts se desmarca de cualquier nueva negociación y amenaza con mantener su posición de bloqueo hasta que se atiendan sus exigencias.