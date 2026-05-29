Puente cuestiona parte del informe de la UDEF sobre Zapatero y acusa a algunos medios de querer "derribar al Gobierno"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra parre de las informaciones relacionadas con el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que menciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con un contrato de Adif.

En un vídeo de casi diez minutos difundido en sus redes sociales, Puente ha puesto en duda el rigor de una parte del informe policial, al considerar que contiene una "interpretación chusca de la realidad". Según el ministro, esa circunstancia le lleva a cuestionar también el resto del documento.

Además, ha cargado contra algunos medios de comunicación por la cobertura de este asunto, a los que ha acusado de tener como objetivo la caída del Ejecutivo.

"Lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos sensacionalismo. ¿Rigor en la información? Ninguno, porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un Gobierno", ha asegurado.

Puente también ha criticado que ni la UDEF ni los medios que han publicado la información contactaran previamente con Adif para contrastar los datos relacionados con el contrato investigado.

El PP exige una rectificación

Las declaraciones del ministro han provocado la reacción del Partido Popular, que ha pedido a Puente que retire sus palabras y ha acusado al Gobierno de difundir bulos.

La secretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que el titular de Transportes está atravesando "todas las fases del duelo" ante las informaciones que afectan al Ejecutivo.

"Empezó por la negación. Ahora está en fase de ira, que es en la que más cómodo se siente. Le quedan tres y le digo que no se preocupe, que llegará la última, que es la aceptación de los hechos", ha afirmado.

Ezcurra también ha criticado las referencias realizadas desde el Gobierno a un supuesto "golpe de Estado", al considerar que "hablar de un golpe de Estado desde un ministerio del Gobierno de España es reventar la institucionalidad en este país".