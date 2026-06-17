El PP publica un vídeo con su propia versión de 'Toy Story' con Sánchez como "the one" y sus amigos "ZP" o Ábalos

Con motivo de la película Toy Story 5, el PP ha publicado su propia versión de la misma, en la que el protagonista es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que identifican como "the one" y "P.S.", y sus amigos son otros miembros del Ejecutivo y otras personas relacionadas con los casos de corrupción que rodean al PSOE.

Los personajes están caracterizados como dibujos animados, con la misma estética que en Toy Story, y los nombres de cada uno también siguen los mismos colores. De fondo, durante todo el vídeo se escucha la mítica sintonía "Hay un amigo en mí".

Koldo, Ábalos y el hermanísimo

El vídeo comienza con una imagen de Pedro Sánchez y el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, sentados juntos durante una reunión del partido. Después, aparece una imagen de Sánchez con el exasesor, Koldo García, junto al exsecretario, Santos Cerdán.

En el vídeo, el PP toca todos los palos, por eso las siguientes representaciones corresponden a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, al que llaman "hermanísimo", que aparece sentado en el banquillo en una declaración ante el juez. Le sigue la directora de la Guardia Civil, Mercedes Fernández, vestida con el uniforme del cuerpo, y el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El caso Leire y el expresidente Zapatero, protagonistas del vídeo

El caso Leire Díez también tiene su protagonismo en el vídeo, por eso aparece una imagen de Pedro Sánchez con ella, que va vestida con una camiseta en la que se puede leer "fontanera".

Por último, aparece el último caso y el que está teniendo más protagonismo en los últimos días: todo lo que rodea al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Primero, aparece una imagen de "las hijas de ZP" con él, delante de una puerta con las siglas "WT", en referencia al nombre del negocio que ambas regentan. Además, una foto del expresidente embutido en joyas.

Pedro Sánchez aparece junto al exdiputado socialista Tito Berni. También se hace referencia al DAO de la Policía José Ángel González, denunciado por una policía por agresión sexual, y el exasesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, que también lo ha sido por una de sus subordinadas en Moncloa.

Puente, Montero y las saunas del suegro de Sánchez

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aparece en la tribuna del Congreso con un móvil y la app de X en la pantalla y María Jesús Montero, exvicepresidenta primera, aparece dando un mitin con las manos vendadas.

El vídeo termina con Zapatero haciendo el típico gesto de la ceja antes de fundirse en un cálido abrazo, con Pedro Sánchez. Cabe señalar que el expresidente va vestido con las joyas que le ha interceptado la UCO; le sigue una foto de "the one" junto con Begoña Gómez y el propio Sánchez delante de unas puertas con unos letreros en los que se lee "sauna", una referencia a los negocios de su suegro.