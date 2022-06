El PSOE vota por error a favor de una enmienda de Unidas Podemos sobre las bases de cotización

El PSOE intentará rectificar en el Congreso mediante un voto particular la enmienda que apoyó por error en la ley de fondos de pensiones y que implica destopar las bases máximas de cotización. Los socialistas van a presentar un voto particular para corregirlo, pero para conseguirlo será necesario que se apruebe por mayoría en el Pleno del Congreso.

¿Qué dice la enmienda que han apoyado por error?

Se trata de una enmienda de Unidas Podemos que formaba parte de un bloque de propuestas para limitar las deducciones y reducciones de IRPF incluidas en el proyecto de ley sobre planes de pensiones de empleo, y también para evitar que las aportaciones empresariales no cotizaran a la Seguridad Social.

A la hora de la votación en la Comisión de Trabajo, el PSOE entendió que estaba ante una enmienda transaccional y votó a favor, pero por error estaba apoyando e destope de las bases máximas de cotización.

Nada más darse cuenta, desde la bancada socialista han reclamado repetir la votación, pero el presidente de la Comisión, Antón Gómez-Reino, de Unidas Podemos, ha rechazado esta posibilidad a instancias del letrado, y ha emplazado a los socialistas a plantear un voto particular. "Pasaré a la historia", comentó tras la votación la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea.

Las opciones del Senado para revertir el error

Con las enmiendas aprobadas por error también se impide la exención de cotizaciones en las aportaciones empresariales y se limitan 4.000 euros las deducciones y las reducciones en el IRPF a las aportaciones, equiparándolas a las previstas para los trabajadores autónomos por planes de empleo simplificados.

Fuentes socialistas han confirmado que finalmente presentará un voto particular con vistas al debate de la ley en el Pleno del Congreso, previsto el jueves de la próxima semana. Su intención es excluir esas enmiendas que apoyó por error, y para corregirlo necesitará que su voto particular sea aprobado por mayoría. Si no lo lograra, la ley con el destope se remitirá al Senado y allí los socialistas tendrían otra oportunidad de rectificarlo presentando una enmienda y ganando la votación.