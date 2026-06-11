PP y PSOE se unen para tumbar la propuesta de Podemos que eliminaba el castigo a la prejubilación con 40 años cotizados

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una propuesta de Podemos para eliminar las penalizaciones en la pensión de aquellas personas que se prejubilen habiendo cotizado 40 o más años.

La iniciativa, que sí ha contado con el apoyo de Sumar, no ha salido adelante debido al voto en contra de PP y PSOE, mientras que Vox ha optado por la abstención.

Según los cálculos remitidos por el Gobierno, de haber prosperado la medida, la Seguridad Social habría tenido que afrontar un coste añadido de 3.358 millones de euros.

La propuesta de la formación morada, presentada en forma de enmienda de adición, también pretendía crear una pasarela voluntaria para que los profesionales técnicos (como médicos, abogados o procuradores) pudieran traspasar sus años de cotización desde los sistemas alternativos de las mutualidades privadas a la Seguridad Social, integrándose en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La reacción de Podemos no se ha hecho esperar. Su secretaria general, Ione Belarra, ha cargado con dureza a través de sus redes sociales: "El bipartidismo contra los jubilados. Otra vez como en 2011". Asimismo, la líder de la formación ha dejado un recado aludiendo al actual contexto de aumento del gasto militar en España y Europa: "Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable".

Actualmente, en España unas 900.000 personas perciben pensiones con más de 40 años de cotización que se prejubilaron antes de la edad legal exigida. Desde Podemos denuncian que a este colectivo se le aplican penalizaciones que pueden llegar a restar hasta un 28% de la prestación que les correspondería.

Esta misma reclamación ya fue objeto de debate en noviembre de 2025, cuando el Congreso aprobó una moción de Podemos que pretendía "impulsar las reformas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores a las personas que hayan cotizado durante 40 años". Aquella fue una iniciativa de carácter simbólico que logró salir adelante sin ningún voto en contra.

Habida cuenta del amplio consenso que suscitó la materia en aquel momento, Podemos reclamó este jueves al resto de grupos que se situaran de nuevo "del lado de los trabajadores con largas carreras de cotización". "Si todos los partidos votan como el pasado noviembre, casi 900.000 jubilados van a ver mejorada su pensión y se acabará con una injusticia histórica", habían implorado los morados antes de la votación, sin éxito final.