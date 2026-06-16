La pregunta de Marta García Aller: "¿Qué tiene que ver con el PSOE que el PSOE pagara las cloacas para frenar las investigaciones contra el PSOE?"

Ante la multiplicación de los casos de corrupción que, más que salpicar, manan del PSOE, insisten desde el partido del presidente del Gobierno en que no seamos malpensados, que solo son casos individuales. Caso Koldo, caso Abalos, caso Cerdán, caso Leire… Que todos sean protagonizados por miembros del partido, en nombre del partido o para beneficiar al partido, por lo visto, no implica al partido. Por qué iba a hacerlo.

Un correo incautado por la UCO acredita que Santos Cerdán pidió desde la sede del PSOE que el PSOE pagase viajes a Leire Díez. O sea, el entonces secretario de Organización del PSOE da instrucciones internas para que el PSOE sufrague las maniobras presuntamente delictivas de Leire Díez en nombre del PSOE. Pero a quién se le ocurre que eso tenga algo que ver con el PSOE.

Los pagos a Leire eran, según un correo de la secretaria del partido, "una orden directa" de Santos Cerdán. A ver: el jefe de Ferraz utiliza los recursos de Ferraz para pagar las cloacas que actúan en nombre de Ferraz, pero dice Ferraz que eso no tiene nada que ver con Ferraz. Aquello era cosa de Santos Cerdán ¡a título personal! Claro, cómo va el jefe de una organización a actuar en nombre de esa organización. Y qué tendrá que ver lo que se haga con los recursos de una organización con esa organización.

Si Leire Díez trabajaba a las órdenes del jefe del PSOE pagada por el PSOE para reunirse de con funcionarios, fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente, eso no tiene nada que ver con el PSOE ni con el presidente.

¿Por qué iba a tener algo que ver el presidente del Gobierno en que su secretario de Organización, persona de máxima confianza e íntimo amigo, Santos Cerdán, apuntara en su agenda maniobras que pretendían desactivar precisamente los procedimientos contra su mujer y su hermano? ¿Qué tiene que ver con el PSOE que el PSOE pagara las cloacas para frenar las investigaciones de la UCO contra el PSOE?

¿Moraleja?

Si es que somos unos malpensados

creyendo que están todos pringados