La Policía lanza una operación contra Núcleo Nacional con varios detenidos

La Policía Nacional ha lanzado este viernes una operación contra el grupo de extrema derecha Núcleo Nacional. El operativo se desarrolla en siete provincias españolas y está relacionado con una investigación por presuntos delitos de odio y asociación ilícita. Los agentes también han registrado la sede de la organización en Madrid.

En la que ha practicado una docena de detenciones y registros en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, incluyendo su sede central. El operativo de la Comisaría General de Información deja un balance de doce detenidos, aunque las diligencias policiales continúan abiertas.

La operación se está desarrollando tras los altercados vinculados a la organización neonazi, entre ellos una protesta en la que varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por integrantes de este colectivo radical en Gijón, según apuntan fuentes del caso.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones en ciudades como Madrid y Sevilla.

También convocaron varias protestas tratando de capitalizar el malestar social tras la crisis de Ceuta con la entrada de miles de migrantes a finales de julio. En 2023, participaron en las movilizaciones en la sede del PSOE en la calle de Ferraz contra la Ley de Amnistía.

Una investigación relacionada con los incidentes de Gijón

El operativo policial está relacionado con varios incidentes atribuidos a integrantes de Núcleo Nacional, entre ellos unos altercados ocurridos en Gijón (Asturias). Durante una protesta en esta ciudad, varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por miembros de este colectivo ultraderechista.

Las pesquisas se iniciaron para esclarecer estos hechos e identificar a los posibles responsables. Según ha informado elDiario.es, la investigación está dirigida por un juzgado de Gijón, que ha declarado secretas las actuaciones.

La operación policial permanece abierta y se espera que en las próximas horas puedan conocerse nuevos detalles sobre los arrestos y los registros practicados.