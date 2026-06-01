El polémico discurso de la líder de las Juventudes Socialistas que tacha a la derecha de "herederos del franquismo": "Son mala gente"

La nueva secretaria de igualdad de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, en su primera intervención ostentando ese cargo ha proclamado un discurso que ha sido muy criticado desde la derecha. La joven ha participado en el 27º Congreso de Juventudes Socialistas y ha cargado contra la derecha de ser "herederos del franquismo", "pijos de salón" y "mala gente".

La joven ha hecho un repaso de figuras socialistas que han marcado la historia del partido y se ha mostrado "orgullosa" de pertenecer a un partido que lucha contra "los poderes económicos, políticos, financieros y mediáticos que quieren devolvernos a una España en blanco y negro".

Figueroa ha asegurado que los de izquierdas son "más y mejores", mientras que los de derecha son "ni más ni menos que los herederos del franquismo". También los ha calificado como "los matones del patio del colegio", los que "insultan al diferente" o los que "especulan con nuestro futuro negándosos el acceso a una vivienda".

Referencias a Ayuso, Mazón o Moreno

Además, sin mencionarlos directamente, ha hecho una clara referencia a Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mazón o Juanma Moreno, porque la derecha es "quien dejó abandonados a su suerte a los ancianos en residencias", "quien estaba en el bar mientras su población se ahogaba" o "quien ha negado un diagnóstico del cáncer de mama a las mujeres". Unas declaraciones que han provocado los aplausos de todos los asistentes.

En la misma línea, elevando el tono y con los aplausos de fondo ha reprochado que son las mismas personas que "venden su bandera para defender a genocidas como Netanyahu y justifican las guerras ilegales de Trump". "Patriotas de pacotilla", les ha espetado.

No somos como ellos, nunca lo hemos sido, nunca lo seremos

Por todo ello, Figueroa les ha acusado de ser "mala gente", al tiempo que ha lanzado un mensaje a favor del socialismo. "No somos como ellos, nunca lo hemos sido, nunca lo seremos", ha sentenciado, porque la derecha "pisotea la bandera de España", mientras que la izquierda la "levanta para luchar por los que verdaderamente sostienen este país".

Así las cosas, ha enumerado algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno en estos ocho años de gobierno, como la subida del SMI, mayor dotación económica para las becas estudiantiles, la revalorización de las pensiones o la regularización de migrantes.

"Por todos los que creemos en la justicia, en el diálogo para solucionar los conflictos. Esa es España, la que defiende la democracia frente al golpismo mediático, la del no a la guerra, la España de Pedro Sánchez y el gobierno más progresista de la historia", ha resumido. Por todo ello, España es "un referente y un faro de progreso al que el mundo mira".