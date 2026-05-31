Pedro Sánchez: "Ser presidente del Gobierno es un honor y ser secretario general del PSOE, el mayor honor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto de las Juventudes Socialistas en el que ha intervenido para pedir tiempo a los socios de coalición y para acusar a la oposición de PP y Vox, a la que ha calificado de "marrullera", de intentar "derribar" al Ejecutivo a través de "malas artes".

Asimismo, al final de su intervención, Pedro Sánchez ha dicho que "ser presidente del Gobierno de España", que además, es el "mejor país del mundo", es un "honor"; y ser secretario general del PSOE, que hace al país "más grande", es el "mayor orgullo que se puede tener".

El PSOE "puede tropezarse"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el PSOE "puede tropezarse" al ser un "proyecto humano" y ha cargado contra la derecha y ultraderecha por representar una "oposición marrullera" que busca "demoler" los ocho últimos años del Ejecutivo.

"Yo en muchas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha, no solamente la política, también la mediática, y da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede tropezarse, somos un proyecto humano y, por tanto, podemos tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos", ha asegurado Sánchez, que ha clausurado este domingo el 27.º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE).

"Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta"

En este contexto, ha reivindicado la necesidad de disponer de tiempo para consolidar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo y ha asegurado que la agenda del Gobierno no termina en el actual mandato. "Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá. Lo que quieran los españoles. Tiempo porque nuestra agenda no acaba en 2027", ha proclamado.