Podemos anuncia que votará a favor de los dos decretos de vivienda pese a calificar las medidas de "migajas"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda este viernes, dado que así se lo ha pedido la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.

En declaraciones a TVE, ha agregado que pese a que consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que ha calificado de "migajas", van a apoyar su convalidación en la Cámara Baja porque Podemos no serán la "excusa" para que el Ejecutivo "siga sin hacer nada".

La petición del Sindicato de Inquilinos

Precisamente este jueves los 'morados' se han reunido ya con el Sindicato de Inquilinos, que ya ha explicitado su petición a los grupos parlamentarios que voten a favor de ambos decretos. De hecho, Belarra ha desgranado que les han pedido que respalden los dos decretos durante una reunión esta mañana.

Pese a la postura crítica de Podemos al Ejecutivo de desgajar en otro texto para instaurar alquileres indefinidos del resto de medidas, Podemos ya prometió que iba a seguir el criterio que fijara el colectivo que presenta a los inquilinos.

Con la confirmación del apoyo de Podemos a las medidas de vivienda se allana el panorama parlamentario del Gobierno aunque la posición clave para convalidarlas recae en PNV y Junts, que aún no han apuntado el sentido de su voto de cara a la sesión plenaria en el Congreso de este viernes.