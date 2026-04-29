PNV y Junts se alejan más del PSOE tras el rechazo al decreto de alquileres y tensan la legislatura

La legislatura atraviesa un momento tenso debido a la postura de Junts y PNV en el debate sobre la prórroga del decreto de alquileres. El partido independentista catalán ha votado en contra de la medida, siguiendo la línea de las últimas votaciones y señalando que el Gobierno saben qué es lo que quieren, dejando la pelota en el tejado del Ejecutivo.

Si bien, ha surgido un actor inesperado, el PNV, que se ha abstenido en la votación. La formación liderada por Aitor Esteban con este gesto se ha desmarcado de la línea del Gobierno y evidencia que hay tensiones en el seno. Además, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, le ha preguntado a Pedro Sánchez "cómo pretende seguir gobernando si no tiene apoyos parlamentarios claros".

Así las cosas, la sombra de una convocatoria electoral vuelve a aparecer. Además, PNV y PSOE no atraviesan por un buen momento, no solo por el voto en contra, también por un tuit de los socialistas vascos acusando a Esteban de tirarse a la piscina -tras un acercamiento de este a EH Bildu-. El PSEE ha publicado una foto hecha con IA que el PNV ha tachado de "falta de respeto" e "indecente" y ha suspendido una reunión entre ambas formaciones.

Desde Moncloa, por su parte, han quitado hierro al asunto y lo han calificado de "anécdota". Además, fuentes socialistas han señalado que es "normal" que le pregunten al jefe del Ejecutivo cómo va a abordar el resto de la legislatura. Durante el debate, los socialistas han centrado sus intervenciones en PP, Vox y Junts, que son los que han votado en contra, y no han hecho críticas al PNV por su abstención, un intento de mantener los lazos.

Críticas desde Sumar por no volcarse lo suficiente

Lo cierto es que la derrota parlamentaria era previsible, ya que cuando el 20 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el real decreto, PP, Vox y Junts anunciaron su 'no'. Si bien, desde Sumar, que es quien propuso la medida y quien ha encabezado los esfuerzos, también han acusado al PSOE de no luchar en la batalla ni volcarse lo suficiente.

La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha criticado a los socialistas en laSexta por dejarles "solas" y por decir que la medida iba a generar inseguridad jurídica, cuando tiene el aval de juristas y sindicatos. Según Sidi, habría estado "muy bien" que el PSOE, que tiene la competencia de vivienda, se volcara más.

33 derrotas parlamentarias

Esta derrota parlamentaria es la número 33 desde el inicio de la legislatura, el récord sigue siendo el 19 de diciembre de 2024 cuando en un mismo día los socialistas acumularon 23 derrotas, porque el PP mete sus iniciativas a votación por separado, para que las derrotas del Gobierno sean más evidentes. Además de ocho decretos ley, el Gobierno ha visto caer dos proyectos de ley, siete proposiciones de ley del PSOE y seis de sus socios parlamentarios.

También ha habido reprobaciones a tres ministros. Óscar Puente, el ministro de Transportes, encabeza la lista con siete; le siguen Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Ana Redondo, la ministra de Igualdad.