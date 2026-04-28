VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Rufián le reprocha a Junts compartir "bandera" con PP y Vox: "La tengo aquí y es pequeñita: 50 pavos"

Durante su intervención en el Congreso, el portavoz de ERC ha cargado contra los siete diputados de Junts, a los que ha acusado de mentir y ha pedido al PSOE que apruebe el decreto "una y otra vez hasta que se cansen".

Los votos en contra de PP, Vox y Junts en el Congreso rechazan la prórroga del decreto de los alquileres

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Nerea Pardillo

Madrid |

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, interviene en el pleno del Congreso
Gabriel Rufián durante su intervención en el Congreso (Vídeo difundido por la señal del Congreso) | EFE/ Fernando Villar

Gabriel Rufián ha protagonizado una tensa intervención en el Congreso de los Diputados en el debate sobre la prórroga del decreto de alquileres. En una votación que ha calificado como "de las peores" que ha vivido, ha interpelado directamente a PP y Vox por votar en contra.

Rufián, que ha intervenido justo después de la portavoz de Junts, ha cargado contra su discurso y el del PP y Vox porque son "prioridad nacional, hasta que llega un gran tenedor con 10, 20, 50 o 60 viviendas para fastidiar al nacional". Por eso, le ha preguntado a Junts que, si ellos que son de Catalunya, significa que comparten la misma bandera. "¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí, es pequeñita: 50 pavos".

Durante toda su intervención ha dejado el billete sobre el estrado porque es la bandera que usan "para fastidiar a la gente". Ha enumerado uno a uno a los siete diputados de Junts y les ha acusado de mentir porque en el real decreto de los alquileres "en ningún momento se habla de expropiación, tope cero o de desproteger a los pequeños propietarios". Además, les ha culpado de ser los "responsables" de que tres millones de personas vivan un poco peor.

Rufián critica que voten en contra cuando el 66% de sus votantes está a favor

Además, les ha recriminado que tomen esta decisión si el 66% de sus votantes está en contra de que lo hagan. "¿Por qué lo hacen, por qué votan de forma tan autolesiva?", les ha preguntado y ha defendido el real decreto porque da "una oportunidad vital" a muchas personas por la "angustia vital" que sufren sobre si pueden pagar o no su vivienda.

El portavoz de ERC también ha ejemplificado la realidad que viven muchas personas y el poco espacio en el que viven y por el que pagan "1.000 pavos". "¿Ustedes alguna vez han vivido así o son quienes lo ponen a 1.000 pavos? No tienen pinta de lo primero", les ha reprochado. Según Rufián, Junts tiene "intereses empresariales" para votar en contra, como "alguna a su nombre con pisos en alquiler".

Pide al PSOE que lo aprueben "una y otra vez, una y otra vez"

Tras esto, se ha dirigido directamente al PSOE, al que ha pedido que aprueben "una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez y otra vez" el decreto, "hasta que se cansen o hasta que la gente les pase por encima", ha sentenciado. Además, ha entregado a Junts un taco de folios en los que aparecen cientos de comentarios de catalanes opinando sobre el real decreto.

La votación se ha saldado con 176 votos en contra (PP, Junts y Vos), 166 a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís) y cinco abstenciones (los diputados del PNV). Así las cosas, el Ejecutivo, si quiere que la medida salga adelante, tendrá que pensar otras fórmulas.

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