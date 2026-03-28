El PNV asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez "tendría más legitimidad" si presentara los presupuestos

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha asegurado que la legislatura actual puede seguir sin aprobar unos presupuestos, pero cree que el Gobierno "tendría más legitimidad" con unas cuentas", y ha avisado de que la legislatura durará lo que quiera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en La Vanguardia, en la que ha señalado que su formación le ha dejado claro al Ejecutivo que "no puede funcionar como si tuviera mayoría", ha añadido que muchas veces se llega a las votaciones sin hablar lo suficiente con los grupos lo que, a su juicio, genera desconfianzas.

[[H3Defiende la "actitud responsable" del Ejecutivo sobre el decreto de medidas]]

Sobre el paquete de medidas aprobado contra los efectos de la guerra en Oriente Medio, ha destacado la interlocución con el Gobierno. "La diferencia esta vez ha sido que, por lo menos, por teléfono nos ha pedido propuestas. Y el plan aprobado ha ido en la línea de lo que le hemos planteado", ha señalado.

Además, ha dicho que el Gobierno ha tenido una "actitud responsable" al no incorporar al decreto medidas que hubieran podido hacer que no se aprobase, y ha apuntado que el PNV no ha tomado una decisión sobre el sentido de su voto respecto al decreto de vivienda porque están valorando el impacto que puede tener la prórroga de dos años de los alquileres en el mercado.

La relación de su partido con PP y Vox

Preguntada por la relación de su partido con el PP ha defendido tener una "relación normalizada" con todos los partidos, exceptuando Vox, motivo por el que descarta la posibilidad de dar apoyo a una moción de censura presentada por los populares con la participación de Vox.

Acerca de la posición de Junts ha dicho que "sí ha endurecido algo más su discurso en algunos temas", aunque asegura no poder valorar si esto se debe a la aparición de un partido como Aliança Catalana porque, precisa, no conoce la realidad de Catalunya.