Pitingo y Gabriel Rufián se atacan mutuamente en Twitter tras la manifestación de Colón

La manifestación que tuvo lugar ayer domingo en la Plaza de Colón (Madrid) contra los indultos dejó varias reacciones políticas que no han pasado desapercibidas. Una de ellas fue la del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que compartió un tweet con una imagen del evento y el mensaje 'Narcosala'.

Uno de los muchos usuarios que respondieron a esto fue el cantante Pitingo en la que introdujo una fotografía del republicano junto a Arnaldo Otegui y el texto: "Gabriel Rufián llama "NARCOSALA " a la manifestación pacífica, manifestación emociónate y ejemplar en la plaza de Colón. Yo no voy a insultarle pues ETA foto, perdón, quise decir ESTA FOTO LO DICE TODO. VIVA ESPAÑA Y LA GENTE BUENA".

Rufián no se quedó callado y contestó un simple "¿Vuestro día qué tal?", a lo que el artista volvió a responder con un "¿Y el tuyo? No te siento contento, anímate, coño, que la vida son dos días", en el que añadía una fotografía con el titular de 2015 "En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana", haciendo alusión a la declaración que el independentista realizó en su momento, pero no llegó a cumplir.

El líder de ERC le interpeló de nuevo un "Muy emocionante, Piti" y este último finalizó la conversación con "Gracias Gabriel, y no quemaron nada por lo visto, hay que ver como son estos fascistas que no destrozan nada, esta el mundo al revés paisano. Un abrazo".