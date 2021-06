La manifestación en Colón contra los indultos protagoniza los titulares de los periódicos

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa habla de la manifestación de Colón y la fotografía más repetida es un plano aéreo de los manifestantes con sus banderas rojigualdas y su no a los indultos. La Razón escoge para titular una declaración de uno de los manifestantes: “No somos la ultraderecha, solo somos demócratas”, comenta. El Mundo, sin embargo, titula escueto: “No a los indultos” y dice que la manifestación de Madrid desborda las expectativas y lanza un aviso a Sánchez. Además, en ABC aseguran que existen un clamor contra la entrega de Sánchez al independentismo. En El Confidencial señalan que la derecha vuelve a unirse en la calle para recoger el clamor contra los indultos, mientras que La Vanguardia titula que una derecha dividida y menos movilizada clama contra los indultos. En su editorial, El País concluye: “En cuanto a los partidos políticos, obviamente tienen el mismo derecho a manifestarse, pero de ellos se espera que además de la condena ofrezcan respuestas elaboradas a los conflictos políticos más allá de manifiestos, lemas y marchas”. Además, este periódico no abre ni en Colón, ni en Alcorcón, ni en Sevilla sino con una frase enigmática: “Cospe: apoyo a tope en todo. Me envía a Orti con 100”. Orti, sería José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal y 100 sería dinero. La frase seria una anotación de Villarejo en uno de los 13 cuadernos localizados en su domicilio. Por otro lado, los periódicos declaran hoy vencedor sin ambages de las primarias del PSOE en Andalucía a Pedro Sánchez. En El Español destacan que el triunfo de Juan Espadas sobre Susana Díaz otorga a Sánchez el control absoluto del PSOE. El Independiente comenta que “Susana Díaz dejará la dirección del PSOE de Andalucía tras el varapalo en las primarias”. En Infolibre dicen que Espadas reclama ya todo el liderazgo en el PSOE andaluz: “Aquí no hay bicefalia”. Asimismo, el relevo en Podemos deja titulares más discretos en general. El Periódico de Cataluña incluye el relevo de Iglesias por Belarra como parte de un balón de oxígeno para Sánchez antes de encarar los indultos.

Marta García Aller nos traslada a Inglaterra, donde según The Guardian se espera que hoy Boris Johnson anuncie que se retrasa cuatro semanas la reapertura del país, prevista inicialmente para el 21 de junio. La causa es la variante india, que representa ya un 90% de los casos, es al menos un 40% más transmisible, desafía parcialmente las vacunas, y duplica el riesgo de hospitalización. Un estudio independiente calcula que un retraso de cuatro semanas en la reapertura evitará miles de hospitalizaciones. Un 56% de los adultos británicos ya está vacunado contra el covid, el doble que en España. Además, viajamos a Berna, en Suiza, donde el resultado de un referéndum ha dado un varapalo a la lucha contra el cambio climático. Un 51% de los suizos han votado en contra de las medidas para cumplir el Acuerdo de París para reducir emisiones. Una exigua mayoría ha frenado los planes del gobierno de subir el impuesto al combustible y a los billetes de avión. También han rechazado la propuesta para prohibir los pesticidas artificiales y otra para mejorar el agua potable con subsidios solo a los agricultores que evitan los químicos, pese al preocupante nivel de pesticidas en el agua. Los suizos sí han votado a favor de darle más poder a la policía en la lucha contra el terrorismo y el rescate de las empresas afectadas por el Covid.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, los Godia y el fondo Everwood crean un gigante fotovoltaico. Telefónica adjudica a Nokia y Ericsson su 5G en España. La Audiencia Nacional avala quitar el plus de transporte al teletrabajador. BlackRock fijará la estrategia sostenible de CaixaBank. Konecta mira a EEUU tras facturar 900 millones de €. DHL Exprés invertirá 130 millones en España en 3 años. El plan económico del G7: una “revolución verde”. En Cinco Días, la banca española toma la delantera para ganar negocio con el euro digital. La inversión en fondos de Bolsa internacional se duplica en cinco años. HSBC diseña un escenario con una alianza de Cellnex y Deutsche Telekom. En El Economista, Moncloa una subida de las pensiones de entre un 1,6% y un 2%, con una factura de 2.000 M.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Djokovic se convierte en el primer tenista en ganar al menos dos veces un torneo de Grand Slam, tras vencer a Tsititipas en Roland Garros. El Barça de balonmano vence al Aalborg y se proclama campón de su décima Champions League. Además, la victoria del Barcelona de baloncesto en el Wizink Center le deja a un solo partido de convertirse en campeón de la ACB. El Girona parte como principal candidato para ascender a Primera División, tras vencer al Rayo Vallecano por 2 a 1. Juan Ayuso, joven ciclista español de 18 años, se proclama vencedor del Giro u23. En La Cartuja, debutará España esta noche en la Eurocopa ante Suecia, en un partido que comenzará a las 21:00h. Además, ha empezado también la Copa América. Los Phoenix Suns vencer a Denver Nuggets y pasan a las finales de conferencia de la NBA. Asimismo, la imagen del deporte de la jornada ha sido la del futbolista danés Christian Eriksen, que cayó desplomado este sábado en el terreno de juego tras sufrir un paro cardíaco, pero que finalmente pudo se reanimado.