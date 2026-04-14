Pilar Velasco señala las contradicciones del juez Peinado en el escrito contra Begoña Gómez: "No tiene ni pies, ni cabeza"

El juez Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa contra Begoña Gómez, a la que procesó por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, en una resolución que ha causado polémica.

Así se ha reflejado en la tertulia de Más de uno, donde Paco Marhuenda y Pilar Velasco han mostrado sus diferencias de opinión con respecto al escrito del magistrado. Velasco ha subrayado que le parecen "burdas" las comparaciones de Peinado con "regímenes absolutistas" y ha señalado las distintas contradicciones que, a su juicio, existen en dicho escrito.

"Me preocupa que los negocios privados a los que alude de Begoña no existen, que la supuesta dirección de la cátedra se diga que es un enchufe o que no corresponde con un anterior currículum, y no esté detallado", sostiene Pilar Velasco, que añade que se está sentando a una persona en el banquillo por cuatro delitos y "hay partes que no tienen ni pies, ni cabeza".

Del "dinero" que no llegó a Begoña Gómez a la influencia de Sánchez

Así, considera que hay cuestiones que son "mentira": "Cuando dice que esta señora no tenía relación con la academia antes de que su marido fuera presidente es mentira y está documentado. A mí me puede parecer mejor o peor que dirija esta cátedra, pero no es lo que a mí me parezca, es si está documentado que cobró por codirigir cursos y másteres antes de 2018, por lo menos, señor juez, moléstese en detallar por qué hay tráfico de influencias".

Además, Pilar Velasco recuerda que Pedro Sánchez no era secretario general del PSOE en 2012, por lo que "si le dieron un curso a Begoña Gómez", pide al magistrado "molestarse en poner una línea de por qué se le favorece".

"Y este escrito está lleno de abstracciones", cuenta Velasco, que también apunta al momento en el que el juez Peinado dice que la esposa de Sánchez "dice que tiene patrimonio y se ha ido dinero a su cuenta". "¿No os parece que debe decir algo documentado, de cuánto, cómo y cuándo? Porque habrá un jurado popular que crea al juez que les diga 'sí se llevó dinero', y no hay dinero en sus cuentas, no cobró por la cátedra por la que se le va a juzgar", se pregunta Pilar Velasco.