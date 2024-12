La 'Pesadilla antes de Navidad' de Sánchez: el Supremo espera a Koldo tras las pruebas presentadas por Aldama

Víctor de Aldama ha declarado durante más de tres horas en el Tribunal Supremo. El empresario, investigado por el 'caso Koldo', ha presentado un documento manuscrito al que ha tenido acceso Onda Cero y que incorpora un listado de adjudicaciones amañadas, con letra de Koldo y que muestra ciudades como Huesca, Valladolid, Orense o Murcia.

En su declaración, Aldama ha cifrado en 175.000 euros lo que entregó en mano a José Luis Ábalos, ha dado más detalles acerca del piso de Jessica y ha asegurado que cobró entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas mordidas que se habrían repartido entre el propio Aldama, Ábalos, Koldo y el PSOE.

El Supremo espera a Koldo

Así, Aldama ha intentado desmontar la versión del exministro de Transporte mediante pantallazos de WhatsApp sobre contratos de obra pública y se ha ratificado ante el alto tribunal de todas las acusaciones que vertió en su anterior declaración en la Audiencia Nacional, por la que salió de prisión.

Su versión señala directamente a Koldo, al que el juez atribuye el papel de enlace entre Aldama y Ábalos, realizando gestiones de intermediario que él mismo negó en la Comisión de Investigación del Congreso, en la que se negó a declarar y mostró su enfado a determinadas preguntas de los grupos parlamentarios.

El empresario ha hecho especial hincapié en el rol del exasesor de Ábalos y ha dicho que ya tenía trato con él antes de la trama de las mascarillas, por lo que la declaración de Koldo se convierte en crucial ante el devenir del caso y las pruebas aportadas en su contra.

Caso Begoña Gómez: las declaraciones de la esposa de Sánchez y la asesora de Moncloa

Una vez acabadas las dos jornadas con Víctor de Aldama y Koldo García, el caso Begoña Gómez volverá a escena con las declaraciones de la esposa de Pedro Sánchez y Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. En primer lugar, será el turno para Begoña Gómez, que declarará el 18 de diciembre en calidad de investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Dos días después, el viernes 20 de diciembre, el juez Peinado tomará declaración en calidad de testigo a Cristina Álvarez, en un caso por la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid.

La de este miércoles será la tercera ocasión en la que Begoña Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el juez la citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En octubre, el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.

Aunque en un principio el instructor citó a Gómez a comparecer el 18 de noviembre, tuvo que aplazar el interrogatorio hasta este miércoles porque la esposa de Pedro Sánchez tenía fijado un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20.