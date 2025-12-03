“Pedro Sánchez ha dado la razón a Junts”, la valoración de Marta García Aller tras las concesiones del Gobierno

La portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha reafirmado su ruptura con el Gobierno tras asegurar que los compromisos acordados no se han cumplido. Nogueras ha valorado el real decreto ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, que recoge las medidas demandadas por su partido, como acuerdos económicos y apoyo a entes locales. Unas medidas con las que el Gobierno pretende reconducir su relación con los catalanes tras reconocer que no se cumplieron los acuerdos pactados. Los de Junts han asegurado que estas medidas "no son suficientes".

En la comparecencia, Míriam Nogueras ha reafirmado que no hay negociación y "no va a haber conversaciones con el Ejecutivo". Sobre este asunto han comentado los tertulianos del programa Más de Uno de Onda Cero cómo influyen estas medidas a los pactos y a las demandas de los catalanes. Una de ellas, la periodista Marta García Aller, quien ha opinado que aunque Sánchez trata de restablecer el vínculo, "le está dando la razón a Junts".

Las pegas de Junts al Gobierno

La portavoz de Junts ha insistido además en su comparecencia que no hay "ningún tipo de comunicación con el PSOE", pero ha dejado la puerta abierta a una supuesta reconciliación si Sánchez sigue cediendo. A lo que esto respecta, Marta García Aller ha asegurado que "no está claro que el Gobierno cumpla lo que promete". "Volverán cuando les convenga pedir más, con estas minorías no se puede gobernar", ha señalado la periodista.

En este análisis, la periodista ha comentado la viabilidad del acuerdo, ya que, según informa, Sánchez "no está haciendo todo lo que podía por satisfacer las demandas". Marta García Aller ha asegurado que, efectivamente, hace dos semanas el Presidente "mentía" y ha finalizado su análisis afirmando que si se llevan a cabo los acuerdos, Junts volverá a protestar porque "siempre quiere un poco más".