Pedro Sánchez asegura que Extremadura atraviesa un "momento crítico" y avisa: "Vendrán más atropellos e involución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un vídeo al 16º Congreso del PSOE Extremadura en el que Álvaro Sánchez Cotrina ha sido elegido como candidato del partido para avisar de que esta región atraviesa un "momento crítico" tras la firma del "pacto de la vergüenza" entre PP y Vox y ha avisado: "Van a venir más atropellos e involución", en referencia a Aragón, Castilla y León.

El líder del Ejecutivo ha cargado contra el acuerdo alcanzado en Extremadura para investir a María Guardiola como presidenta porque es un "salto atrás en precedentes en derechos, en igualdad, en pérdida de oportunidades". Por eso se ha mostrado confiado en su partido, que tiene "el mejor equipo y al mejor líder -el nuevo secretario general del PSOE extremeño- para afrontar este desafío".

Sánchez ha recordado que el pacto entre PP y Vox ha recibido críticas de Amnistía Internacional porque es un ataque "directo" a la "esencia, memoria y ser" de Extremadura, así como una "indecencia y violación del derecho constitucional, a la no discriminación". Según el secretario general del PSOE, Extremadura es "un ensayo", pero no va a ser la única región que lo sufra.

No es un acuerdo más, es el regreso a un pasado oscuro

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad del PSOE porque "Extremadura nos necesita y merece políticas que unan, no que confronten; merece instituciones que protejan, no que señalen violando el principio constitucional de no discriminación; merece un proyecto que mire al futuro y que no retroceda el pasado".

Aunque PP y Vox digan que es "un acuerdo más", según Sánchez es un retroceso "a un pasado oscuro" que recuerda a cuando miles de extremeños tuvieron que marcharse en busca de oportunidades a otras tierras donde fueron objeto de prejuicios y recelos.

Las promesas del PSOE en Extremadura y otras comunidades

Por eso, para evitar que esto siga pasando en otras comunidades, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a los socialistas, porque depende de ellos "proteger a la gente que no quiere ese futuro". Para ello, no hay que hacerlo "con lamentos, sino propuestas, ideas, ilusión, ofrecer esperanza a una tierra que merece todo".

Así las cosas, Sánchez ha prometido "más feminismo" contra los que quieren romper "décadas de igualdad" o "defender la sanidad pública" frente a los que solo quieren "recortar, recortar y recortar para que engorde la lista de espera de la sanidad pública y se engorde la sanidad privada".