Pedro Sánchez anuncia que el martes propondrá a la UE que rompa "su acuerdo de asociación con Israel"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado a María Jesús Montero, candidata del PSOE para la presidencia de la Junta de Andalucía, en un acto en Huelva. Allí ha anunciado que este martes "el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel". Aunque "somos un pueblo amigo" de Israel, "no estamos de acuerdo con sus políticas; un gobierno que viola el derecho internacional y los principios y valores de la UE, no puede ser socio de la UE".

Sobre la guerra, que ha calificado de "inmenso error", ha lamentado los "billones" de pérdidas que está provocando y ha pedido a EE.UU. e Israel "que paren esta guerra y le paren los pies a Netanyahu", momento en el que los asistentes se han levantado y han empezado a corear 'no a la guerra'.

Sánchez ha puesto en valor el papel del PSOE en España y las "políticas progresistas" frente a la "hecatombe de la derecha" que ha traído "pobreza, inflación, guerras". Así las cosas, ha recordado algunos de los hitos que ha logrado en esa legislatura, como los 22 millones de afiliaciones, las energías renovables o la renovación de las pensiones o el 'no a la guerra'. Además, ha insistido en que queda "mucha tarea por delante" y ha reiterado: "Hasta 2027 y más allá".

Sobre la regularización de inmigrantes

Sobre la regularización de inmigrantes que se ha aprobado esta semana, el líder del Ejecutivo ha recordado a su abuelo, que durante la dictadura tuvo que irse fuera de España y ha criticado a aquellos que quieren "devolvernos a esa España oscura". Por eso, se ha mostrado "seguro" de que en su momento a la gente le habría gustado que los países de acogida de los españoles que tuvieron que irse hubieran reconocido los derechos "que nosotros proclamamos hoy".

Ha recordado su visita a Chile cuando muchos españoles se marcharon allí para buscar mejores oportunidades por la crisis, por eso se ha preguntado: "Si nosotros pedimos esos derechos para nuestros jóvenes, ¿cómo no vamos a pedirlos para quienes contribuyen a la estabilidad y prosperidad de nuestro país? Es un acto de reivindicación histórico, de compromiso, de justicia".

Asimismo, ha criticado la "hipocresía" del PP porque esto surge de una iniciativa suya que contó con más de 600 mil firmas y más de 300 diputados la admitieron a trámite. "Ahora dicen que no, pero ha habido seis procesos de regularización a lo largo de nuestra historia, también con el señor Aznar al frente", ha apuntado, antes de añadir: "Se financiaron en B y quieren a trabajadores que cobren en B".

Ellos no son patriotas, son unos vendepatrias

Ha pedido hacer una "reivindicación" de la política y de la democracia y ha cargado contra los "tecnoligarcas" porque quieren "forrarse" a costa de controlar la tecnología. "No es libertad de expresión manipular imágenes de mujeres y niñas, no es libertad de expresión posicionarse en las redes sociales con mentiras".

En cuanto al problema de la vivienda, el líder del Ejecutivo ha señalado que su gobierno ha puesto en marcha "miles de millones de euros" para impulsar la construcción de vivienda protegida y favorecer el acceso de los jóvenes, pero "esta Junta y otras comunidades gobernadas por el PP y con o sin Vox se han puesto de perfil cuando al otro lado del Atlántico les dicen que apoyen esta guerra ilegal y han bloqueado todas nuestras medidas".

Así las cosas, Sánchez ha pedido el voto para María Jesús Montero, que va a defender "lo público" y va a recortar las listas de espera en la sanidad, entre otras promesas. "El 17 de mayo tenemos una gran oportunidad. O defendemos el Estado de Bienestar o lo seguimos privatizando como ha hecho Juanma Moreno", ha sentenciado. "Ellos no son patriotas, son unos vendepatrias".