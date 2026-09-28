Pedraz admite la personación de la juez Biedma como acusación particular en el caso de la fontanera Leire y la cita el 8 de octubre

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como perjudicada para el próximo 8 de octubre a Beatriz Biedma, la jueza de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, dentro del caso 'Leire Díez'.

De esta forma, el magistrado da la posibilidad a Biedma de personarse como acusación particular tras sufrir una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama para "desacreditarla pública y profesionalmente".

En su resolución, Pedraz la cita como perjudicada por "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

Biedma subraya su condición de afectada

El juez Pedraz ha fijado el interrogatorio de Biedma a las 10:15 horas del próximo 8 de octubre, según detalla la resolución firmada este lunes. La instructora reclamó a la Audiencia Nacional poder personarse en el sumario tras considerar que la supuesta trama actuó para perjudicarle personalmente y profesionalmente.

La magistrada volvió a recalcar su condición de perjudicada en la causa tras haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

Como jueza instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Biedma apunta que la trama tenía como objetivo "neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial".

El escrito de la jueza a Pedraz

En su escrito emitido a Pedraz, la jueza extendió la condición de perjudicada tanto al plano personal como al institucional, "por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición" de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Biedma subrayó que "resultó directamente afectada" por las supuestas actuaciones que se investigan y recoge las palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes: "Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma".

No obstante, el magistrado ha rechazado investigar una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Según el alegato de la jueza, esta nota estaría relacionada con un supuesto contacto de la trama con un "conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz" para "actuar contra la magistrada".

Pedraz rechaza así investigar el significado y el alcance de dicha anotación porque, tal y como señala la Fiscalía, no hay información en los informes de la causa y "no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas de Leire Díez" si no se encuentra relevancia.

El juez también rechaza analizar las referencias a Biedma en un canal de Youtube, Magistrado Anticorrupción TV, dado que no se aporta visionado o documento que señale la relación directa con la causa, ni que haya sido elaborado por indicación de Leire Díez.

El caso Leire Díez, aún por resolver

La personación de Beatriz Biedma tiene que ver con el denominado 'caso Leire Díez', el cual se centra en la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para "desestabilizar" las causas judiciales que salpicaban al partido y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. El sumario describe un supuesto plan que tenía como objetivo boicotear dichas investigaciones.