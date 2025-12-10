Paqui, mujer de Santos Cerdán, no comparecerá finalmente en el Senado: este es el motivo alegado

La comparecencia en el Senado de Francisca Muñoz Cano, conocida como 'la Paqui' y pareja de Santos Cerdán, se ha suspendido porque ha presentado una baja médica oficial ante la Cámara Alta. Esa circunstancia, registrada formalmente, obliga reglamentariamente a aplazar su declaración ante la comisión que investiga el llamado 'caso Koldo'. Su intervención estaba prevista para el lunes 15 de diciembre, apenas dos días antes de la del propio Cerdán, fijada para el día 17.

Desde el Grupo Popular en el Senado confirman que la documentación médica ha sido validada y que la comisión no puede forzar la presencia de Muñoz mientras dure la baja. Subrayan además que no se trata de una cancelación, sino de un aplazamiento, y que la citación seguirá activa hasta que la compareciente reciba el alta y pueda asistir con normalidad.

La importancia de 'la Paqui'

La presencia de 'la Paqui' en la comisión estaba considerada clave dentro del calendario de comparecencias. Los populares sostienen que la presunta red de cobro de comisiones durante la pandemia no se limitaría a un único intermediario, sino que se articularía a través de una "estructura familiar", en la que encajaría el papel de la mujer de Cerdán. Su citación se acordó después de informes de la UCO y filtraciones sobre posibles vínculos con empresas del entorno de la trama, entre ellas Servinabar, a la que se atribuye un papel relevante en el circuito de pagos y gastos bajo sospecha.

El anuncio de su declaración formaba parte de lo que el PP definió como la "semana Santos Cerdán" en la investigación parlamentaria. La portavoz popular, Alicia García, adelantó a comienzos de diciembre que Muñoz comparecería primero, seguida de la intervención de Cerdán dos días después. Esa secuencia se enmarcaba en lo que el partido calificó como una "ofensiva total" contra el entramado de contratos durante el Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que diciembre sería "el mes de la verdad" en la investigación.

La comisión ya ha tenido que reorganizar su agenda por otros motivos médicos, entre ellos las bajas de Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, o del empresario Juan Carlos Barrabés, también involucrado en contratos cuestionados.

Santos Cerdán declaró ante el Supremo que su esposa no trabajaba y que únicamente percibía una pensión por incapacidad permanente derivada de un accidente laboral. Sin embargo, la UCO ha detectado supuestos ingresos vinculados a empresas de la red investigada. Por ello, la comisión mantiene a 'la Paqui' como prioridad y está a la espera de fijar una nueva fecha tan pronto como pueda comparecer.