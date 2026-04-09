Page pide que el PSOE ejerza la acusación contra quienes "han abusado del partido" en el caso Koldo

El presidente castellanomanchego defendió este jueves que el PSOE está "repleto de militantes, dirigentes y cargos públicos limpios y honestos", y negó que la organización se haya beneficiado de ningún tipo de financiación irregular.

En declaraciones a los medios tras participar en un acto de restitución de obras incautadas por la dictadura franquista en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza (Guadalajara), García-Page subrayó que le gustaría que fuera el propio PSOE quien "ejerciera la acusación contra aquellos que han abusado del partido para su beneficio personal".

"Ninguna ambigüedad frente a la corrupción"

El dirigente socialista calificó de "doloroso" seguir el juicio del caso y señaló la necesidad de que "los jueces hagan su trabajo". Añadió que frente a la corrupción "no cabe ningún tipo de ambigüedad ni de tolerancia", dejando claro que la organización debe ser la primera en marcar distancias con cualquier conducta irregular.

"El PSOE no se ha beneficiado para nada, aunque pueda haber gente que en nombre del partido sí lo haya hecho, y eso es doblemente grave", advirtió. "Grave porque mancha a todo un partido y al mismo tiempo cometen un delito", insistió.

Reflexión ética y responsabilidad política

Más allá del proceso judicial, García-Page advirtió de que en España "se ha estrechado tanto el concepto de responsabilidad que incluso termina siendo útil para los políticos más desvergonzados el que todo termine en decisión de un juez". A su juicio, antes de que existan resoluciones judiciales "debería hacerse una valoración sobre lo ético y lo no ético de los comportamientos".

El presidente autonómico apuntó que la "espiral inmensa de denuncias y querellas" ha contribuido a que "todo coja el camino de los tribunales", diluyendo así el sentido ético de la política y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Contexto político y repercusión nacional

Las palabras de García-Page llegan en pleno juicio del llamado caso Koldo, que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García Izaguerri y al empresario Víctor de Aldama, por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

El proceso ha agitado la vida interna del PSOE y ha reabierto el debate sobre la regeneración ética del partido, mientras la oposición endurece su discurso contra el Gobierno y exige explicaciones por los vínculos políticos del caso.