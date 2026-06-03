Page pide una cuestión de confianza y alerta contra "la teoría de la conspiración"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza de manera "urgente" ya que considera que "Puigdemont es quien manda en el Gobierno, aunque no en España".

Page ha señalado que "es evidente que no se tiene la mayoría", porque "no se han podido presentar siquiera los presupuestos". También ha vaticinado que, a excepción de Bildu, "todos los que apoyan al Gobierno van a salir tostados".

En esta línea, ha indicado como fecha clave la próxima sentencia del Tribunal Constitucional, la cual podría permitir que el líder independentista vuelva a España: "si se retrasa, Puigdemont no se pude mover; si regresa a España, ya no habrá que irse a Waterloo", ha apuntado en la mañana de este miércoles durante la celebración de un desayuno informativo.

"Mucha gente habla de censura mientras disfruta viendo cómo el PSOE se está asando en una parrilla. El PP piensa que faltan por salir la mitad de los escándalos, el tiempo no juega a favor del PSOE", ha añadido.

Respecto a la línea argumental que han mantenido figuras como Óscar Puente, apuntando a la posibilidad de mala praxis judicial, el presidente autonómico ha sido muy contundente y ha respondido que "las teorías de la conspiración no salvan a nadie de la cárcel".

Ha defendido que las leyes que regulan el poder judicial, la fiscalía y las fuerzas de cuerpos de seguridad "son democráticas", y que "no quedan jueces de la dictadura". Además, ha señalado que muchas de esas leyes "fueron aprobadas por el PSOE", y que "si alguien quiere presentar una denuncia contra un juez concreto, que lo haga".

Por último, Page ha manifestado su obligación de "velar por el prestigio de las instituciones", y ha afirmado que "las sentencias se pueden recurrir". En esta línea defensiva, ha concluido: "los jueces están muy acostumbrados a que se discrepe de sus fallos".