Paco Salazar asegura que Pilar Alegría no le reprochó nada durante su comida: "Se interesó por mi familia"

El excargo socialista Paco Salazar compareció este jueves en la Comisión Koldo, que investiga presuntas irregularidades en la financiación del PSOE, en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Aragón, donde Pilar Alegría es candidata del partido.

El ex alto cargo admitió haber cobrado liquidaciones de gastos en metálico del PSOE, pero negó que existiera financiación irregular o que hubiera acosado a ninguna mujer en Moncloa o en Ferraz. Asimismo Salazar habló de su encuentro con la candidata socialista para los comicios aragoneses, y desmintió lo que la ex ministra de Educación comentó sobre dicho encuentro.

"Solo se interesó por mi familia"

Durante la sesión, Paco Salazar explicó que, pese a las acusaciones que pesan sobre él, la ministra no le hizo ningún comentario crítico ni aludió a las denuncias durante la comida. "Lo único que recuerdo es que se interesó por cómo estaba mi familia: mis hijos, mi madre y mi mujer", declaró.

Ante la insistencia de los senadores sobre el contraste entre esa conversación y las duras declaraciones posteriores de Alegría, en las que calificó de "vomitivas" sus actitudes, Salazar aseguró que no volvió a hablar con ella. "Alguien simplemente con un sentimiento humanista mediano creo que es lógico que se interese por la familia de uno", añadió.

Financiación del PSOE y caso Koldo

En su declaración, Salazar reconoció haber percibido liquidaciones de gastos del PSOE tanto por transferencia como en metálico, pero negó que eso implicara financiación ilegal. También admitió su papel activo en las primarias de Pedro Sánchez, aunque aseguró no saber cómo se financió esa campaña interna ni haberse subido al famoso Peugeot asociado a los sobres de dinero.

El ex dirigente fue uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez hasta que comenzaron a conocerse las denuncias de varias mujeres que le acusan de acoso sexual en el entorno laboral de Moncloa. La comparecencia de Salazar en la Comisión Koldo se enmarca en una ronda de testimonios que también incluirá a otros cargos del PSOE, como Susana Sumelzo, por presuntas irregularidades en la concesión de contratos de obra pública.

Contexto político y campaña en Aragón

Las declaraciones de Salazar llegan en un momento de especial tensión política, con el PSOE aragonés liderado por Pilar Alegría inmerso en la campaña para las elecciones autonómicas del próximo domingo. La ministra, que compagina su candidatura con la gestión del Ministerio de Educación, se ha visto obligada a explicar públicamente su relación con el ex asesor, a quien ha criticado con dureza pese a reconocer haber mantenido con él una comida de carácter personal.