Paco Marhuenda siente "vergüenza" por las "mentiras" tras el "escándalo" en Ceuta: "Nadie sabía nada y Sánchez se va a La Mareta, no le molestemos"

Con la situación vivida en Ceuta en los últimos días y el reciente comienzo de las vacaciones del presidente Pedro Sánchez, han sido muchas las críticas al Gobierno por la gestión de este escenario. En este caso, ha sido el periodista y tertuliano de Más de Uno, Paco Marhuenda, el que ha calificado esta situación de "escándalo" y "desfachatez" y ha criticado la entrada masiva e irregular en Ceuta. Durante su intervención ha cuestionado la falta de responsabilidades asumidas por las administraciones y ha cargado contra un gobierno que, a su juicio, recibe un trato informativo a favor.

Marhuenda ha asegurado, además, que la actuación del Ejecutivo le produce "vergüenza ajena" y, sobre todo, cómo algunos medios están llevando la actualidad informativa. "Para la izquierda, ahora mismo, lo único importante en España es el ático de Ayuso, eso es lo único trascendente", ha manifestado el periodista. Paco Marhuenda ha lamentado también que, tras lo ocurrido en la ciudad autónoma con la entrada de alrededor de 70.000 personas, "nadie ha dimitido ni se han asumido responsabilidades". Además, ha ironizado sobre cómo han gestionado la situación los servicios de inteligencia españoles y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al decir que "nadie sabía nada" cuestionando que no ha habido una aclaración de los hechos de los últimos días.

Paco Marhuenda pide responsabilidades políticas: "No salgo de mi asombro"

En su intervención, el periodista ha dirigido sus críticas al Gobierno reprochando que el presidente se encuentre de vacaciones en La Mareta mientras, según él, no se han dado explicaciones por lo sucedido en Ceuta. Marhuenda ha denunciado también la falta de transparencia y ha afirmado que se están dando por hecho precedentes que futuros gobiernos podrían asumir con menos responsabilidades que el gobierno actual. "Cuando el PP gobierne, hará lo que le dé la gana, podrá actuar con la misma indignidad con la que actúa Marlaska o Sánchez. Feijóo, si me estás escuchando, cómprate un palacio", ha ironizado Marhuenda.

Por otro lado, en cuanto al ya comentado tema del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Paco Marhuenda ha pedido una reflexión ética al periodismo español sobre la forma en la que abordan la actualidad informativa. "Cuando el PP gobierna se actúa de una forma y, cuando el PP no gobierna, Sánchez pasa a hacer lo que le da la gana", ha asegurado Marhuenda.

El periodista ha concluido que su preocupación va más allá de las ideologías políticas, ya que responde a la futura España que, como padre y abuelo, se está dejando a las próximas generaciones, una sociedad en la que, tal como ha afirmado, "todo vale" y "nadie asume las responsabilidades políticas".