Paco Marhuenda: "Pensamos que Trump es idiota y que Sánchez, que falsificó su doctorado, es un genio intelectual"

El periodista Paco Marhuenda ha protagonizado un momento de alta tensión este martes durante su intervención en la tertulia de Más de uno. Durante el debate, Marhuenda cuestionó lo que considera una doble vara de medir en la percepción pública de Sánchez y Trump.

Critica que "pensamos que Trump es idiota y que Sánchez, que falsificó su doctorado, es un genio intelectual", provocando la reacción inmediata del resto de tertulianos, que le reprocharon desviarse del debate europeo.

El comentario se produjo en un contexto de debate sobre el papel de Estados Unidos y Europa en materia de defensa y geopolítica, así como sobre la relación de España con aliados internacionales. Marhuenda defendió que existe una percepción distorsionada de Trump frente a los líderes europeos, introduciendo a Sánchez en esa comparación para cuestionar su imagen pública.

La formación académica de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid donde el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán. | EFE/ Mariscal

Las palabras del director de La Razón vuelven a poner el foco en una polémica recurrente en la política española: la trayectoria académica de Pedro Sánchez. El presidente es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, estudios que cursó en un centro adscrito, y cuenta además con un máster en Política Económica de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas.

Posteriormente, obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad Camilo José Cela con una tesis sobre diplomacia económica. Sin embargo, este doctorado ha estado rodeado de controversia desde 2018, cuando distintos políticos cuestionaron su autoría y la posible existencia de plagio.

Ante esas acusaciones, el propio Sánchez hizo pública su tesis doctoral, que fue sometida a programas de detección de plagio sin que se encontraran coincidencias relevantes. Pese al paso de los años, la formación académica de Sánchez, junto con otros casos similares en la política nacional, sigue siendo objeto de debate.