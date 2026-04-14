Paco Marhuenda ve "inaceptable" la "acción" del Gobierno contra el juez Peinado: "¿Se puede sentar una infanta en el banquillo y no la mujer del presidente?"

El procesamiento de Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, ocupa el foco de las tertulias y los medios este martes tras el anuncio del juez Peinado de poner fin a la instrucción de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez.

En tiempo de tertulia en Más de uno, Paco Marhuenda se ha mostrado irónico sobre la supuesta "división" de los jueces en cuanto a la polémica instrucción del juez Peinado. "El 90% está a favor y el 10% en contra, ha sacado un comunicado la APM, así que hay una profunda división como dice Bolaños", ironiza Marhuenda.

Acción "inaceptable" del Gobierno y cátedra "sin igual" en España

"Begoña Gómez no debería ir con ninguna inquietud, no tiene ningún privilegio, tiene que cumplir con la ley", señala Marhuenda, que añade que no entiende el "estado de excitación permanente de los ministros sanchistas": "Me llama la atención, no entiendo cuál es el temor. ¿Se puede sentar una infanta en el banquillo y no la mujer del presidente del Gobierno?".

Así, Marhuenda cree que nos encontramos ante "una acción inaceptable del Gobierno contra un juez que está instruyendo" al referirse a las palabras de Félix Bolaños, que dijo que Peinado "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también a "muchos jueces y magistrados".

Por último, Marhuenda cree que "no hay cátedra igual que la de Begoña Gómez en toda España", con estas condiciones, y que ninguna universidad española alberga "una cátedra como esta".